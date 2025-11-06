Son dakika | Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu’nun ifadelerinde çarpıcı detaylar! Vurgun villalarını izah edemediler...

TEKNEYİ BABA PARASIYLA ALDIM

Oğul Mehmet Selim İmamoğlu'na Ludio" isimli teknenin alımı soruldu. Ekrem İmamoğlu'ndan teknenin alındığı gün oğlunun hesabına 772 bin lira para girişi olduğu saptandı. MASAK, teknenin alımında babasından alınan bu paranın kullanıldığı tespitinde bulundu. Oğul İmamoğlu da, "Tekneyi babamdan gelen parayla satın aldığım doğrudur" ifadelerini kullandı.

ANNEMİN BİRİKİMLERİNİ KULLANDIM

Oğul İmamoğlu'na, Hırvatistan'da kurduğu inşaat ve yat şirketleri soruldu. Şirketleri kurmak için annesinin yıllarca yaptığı birikimleri kullandığını ileri sürdü. 318 bin euro ile ilgili ifade veren dede Hasan İmamoğlu, parayı torununa destek için kendi birikiminden gönderdiğini söyledi. Savcılık ise transferin para aklama faaliyeti çerçevesinde gerçekleştiği değerlendirmesinde bulundu.