Son dakika | Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'nun ifadelerinde çarpıcı detaylar! Vurgun villalarını izah edemediler...
Giriş Tarihi: 06.11.2025 06:48
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 07:03
Son dakika haberi: İSKİ'deki ihale karşılığında Ekrem İmamoğlu'na verilen Emirgan'daki 3 villa, baba Hasan İmamoğlu'na soruldu. Konuyla ilgili "Bilgim yok" diyen Hasan İmamoğlu, topu kendi şirketinin tutuklu genel müdürü Tuncay Yılmaz'a attı.