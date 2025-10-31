SON DAKİKA: İETT otobüsünde dehşet! Seyir halindeyken bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Yolcuların yaşadığı büyük panik anlarında, otobüs şoförü Ersin Bozdağ kavgayı ayırmak için canını hiçe sayarak müdahale etti. Ancak bu fedakâr girişimi sırasında hem şoför Bozdağ hem de kavgaya karışan 2 yolcu bıçak darbeleriyle yaralandı.