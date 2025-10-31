İETT'de ölümle sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video
31.10.2025 | 16:57
İstanbul Arnavutköy’de sefer yapan İETT otobüsünde iki yolcu arasında çıkan bıçaklı kavga faciayla sonuçlandı. 65 yaşındaki Kazım Özturlay hayatını kaybederken, araya giren şoför Ersin Bozdağ dahil 2 kişi yaralandı. Saldırgan polis tarafından yakalandı. Ölümle sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
