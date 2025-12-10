SON DAKİKA| Isparta’daki kesik baş cinayetinde yeni gelişme: Kayıtlardaki çarpıcı ayrıntı! Olay yerine dönüp…

OLAYI GÖREN UZAKTAN KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Olay bölgesini çok uzaktan gören bir güvenlik kamerası kaydında, Özdemir'in aracının kişi ya da kişilerce el fenerleriyle önü kesilerek durdurulduğu ve ardından aracın yakıldığı anların net şekilde görüldüğü bildirildi. Ancak kameranın çok uzakta olması ve olayın akşam saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle, aracı durduran diğer aracın plakasının ve olayı gerçekleştiren kişilerin belirgin şekilde seçilemediği ifade edildi. Kayıtlarda ayrıca şüpheli ya da şüphelilerin olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra yeniden bölgeye döndükleri, birkaç dakika kaldıktan sonra tekrar ayrıldıkları tespit edildi. Bu durum, kayıp başın olay sonrası olay yerinden alınmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.