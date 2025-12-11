Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... İstanbul Arnavutköy'deki ilkokulda şaşkına çeviren iddia: Temizlik personeli okul müdürünü zehirledi!
Giriş Tarihi: 11.12.2025 10:18

SON DAKİKA... İstanbul'daki Arnavutköy Şeyh Şamil İlköğretim Okulu, şoke eden bir iddiayla gündeme geldi. Öyle ki temizlik personeli Z.S.'nin okulda pişecek olan tavuk yemeğine çamaşır suyu eklediği iddia edildi. Olayın fark edilmesinin ardından okul müdürünün yaptığı şikayet sonrası temizlik görevlisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de bulunan Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. İddiaya göre okulda görevli temizlik personeli Z.S., okul müdürü Y.B.'yi zehirlemek amacıyla öğle yemeğinde dondurucudan çıkartılarak tezgahtaki tencere konup pişirilecek tavuğun içerisine çamaşır suyu koydu. Durum kısa sürede fark edildi.

Okul müdürü, zehirlenme şüphesiyle karakola giderek personel hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay sonrası polis ekipleri, okulda inceleme yaptı. Tavuk yemeğinden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Numuneler üzerinde kimyasal inceleme yapılacağı, olayın detaylarının inceleme sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

