SON DAKİKA: İstanbul-Avcılar’da korku dolu anlar! Servis bekleyen çocuğu dakikalarca takip etti! Annesi gelince...

POLİS TESPİT ETTİ

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, kız çocuğu ve ailesini tedirgin eden kişiyi tespit ederek yakaladı. Aynı bölgede oturduğu belirlenen B.K.'nın kısa süre önce dizüstü bilgisayarı ve tabletinin çalındığı, hırsızı tespit edebilmek için çevrede güvenlik kamerası olan yerlere baktığını söylediği öğrenildi.