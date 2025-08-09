Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İstanbul Gazze için tek yürek! Beyazıt'tan Ayasofya'ya tarihi yürüyüş
Giriş Tarihi: 9.8.2025 20:37

SON DAKİKA | İstanbul Gazze için tek yürek! Beyazıt'tan Ayasofya'ya tarihi yürüyüş

İstanbul, bu akşam Gazze için tek yürek oldu. Filistin’e Destek Platformu öncülüğünde binlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye yönelik topyekûn işgal kararına tepki için Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne tekbirler eşliğinde yürüyüşe geçti. Yürüyüşe katılan binlerce vatandaş, "Ya Allah bismillah Allahu Ekber", "Nehirden denize özgür Filistin", "Cenk, cihad, şehadet" sloganları attı.

‎Filistin'e Destek Platformu bünyesindeki 15 STK'nın katılımıyla İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenleniyor. Akşam namazını Beyazıt Camii'nde kılan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve Filistin bayrakları, dillerinde ise tekbirler ve dualarla yürüyüşe başladı.

İstanbul'da "Gazze'ye umut ışığı ol" yürüyüşü

Katılımcılar, ellerindeki fenerler ve meşalelerle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne doğru yürürken, megakentin dört bir yanından gelen kalabalık Gazze'ye destek sloganları attı. Yürüyüş boyunca "Özgür Filistin" ve "Katil İsrail" sesleri yükseldi.

TEKBİRLERLE BAŞLADI

Yürüyüşe katılan binlerce vatandaş, "Ya Allah bismillah Allahu Ekber", "Nehirden denize özgür Filistin", "Cenk, cihad, şehadet" sloganları atıyor.

Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma Vakfı, İnsan ve Medeniyet Hareketi gibi çok sayıda STK'nin ve vatandaşların katılımıyla başlayan yürüyüş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tamamlandı.

