SON DAKİKA | İstanbul Gazze için tek yürek! Beyazıt’tan Ayasofya’ya tarihi yürüyüş

Filistin'e Destek Platformu bünyesindeki 15 STK'nın katılımıyla İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenleniyor. Akşam namazını Beyazıt Camii'nde kılan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve Filistin bayrakları, dillerinde ise tekbirler ve dualarla yürüyüşe başladı.
İstanbul'da "Gazze'ye umut ışığı ol" yürüyüşü
Katılımcılar, ellerindeki fenerler ve meşalelerle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne doğru yürürken, megakentin dört bir yanından gelen kalabalık Gazze'ye destek sloganları attı. Yürüyüş boyunca "Özgür Filistin" ve "Katil İsrail" sesleri yükseldi.
TEKBİRLERLE BAŞLADI
Yürüyüşe katılan binlerce vatandaş, "Ya Allah bismillah Allahu Ekber", "Nehirden denize özgür Filistin", "Cenk, cihad, şehadet" sloganları atıyor.