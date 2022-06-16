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Giriş Tarihi: 16.6.2022 12:57 Son Güncelleme: 16.6.2022 12:58

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Sevinç İnönü" açıklaması

AA
Son dakika: İstanbul Valiliği’nden Sevinç İnönü açıklaması

Son dakika: İstanbul Valiliği, eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün 2019 yılından bugüne kadar VIP kullanımına ilişkin herhangi bir talebinin olmadığını bildirdi. Açıklamada, "Konuyla ilgili incelemelerde, İstanbul Havalimanı VIP kayıtlarında 2019 yılından günümüze kadar İnönü'nün VIP kullanımına ilişkin herhangi bir talebinin olmadığı anlaşılmıştır" denildi...

Son dakika: İstanbul Valiliği, eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün 2019 yılından bugüne kadar VIP kullanımına ilişkin herhangi bir talebinin olmadığını bildirdi. Açıklamada, "Konuyla ilgili incelemelerde, İstanbul Havalimanı VIP kayıtlarında 2019 yılından günümüze kadar İnönü'nün VIP kullanımına ilişkin herhangi bir talebinin olmadığı anlaşılmıştır" denildi...

Valilikten yapılan açıklamada, dün medyada yer "Merhum Erdal İnönü'nün eşi Sayın Sevinç İnönü'nün havayolu seyahatinde İstanbul Havalimanı VIP terminalini kullanmasının engellendiği" haberleri üzerine inceleme yapıldığı belirtildi.

VIP termalini kullanmanın belli kurallara bağlı olduğu belirtilen açıklamada, "Valiliğimizce yapılan incelemede, Havalimanı VIP terminalini kullanacak Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 5 Kasım 2020 tarihli yazısına istinaden mülga Başbakanlıkça çıkarılan 25 Haziran 2002 tarih ve 2002/23 sayılı Genelge hükümleri ile İdari İşler Başkanlığınca münferit tarihlerde çıkarılan yazılarla oluşturulmuş 'Rical Listesi' çerçevesinde, Yabancı uyrukluların ise Dışişleri Bakanlığı talimatları çerçevesinde belirlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"2019'DA TALEP ÜZERİNE YARARLANDI"

Sevinç İnönü'nün 2019 yılında VIP terminalini kullandığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Havalimanı VIP kayıtlarının incelenmesinde Sevinç İnönü'nün 2019 yılında İstanbul-Londra gidiş ve Londra-İstanbul dönüş uçuşlarında havalimanı VIP terminalini kullanma talebi olmuştur. Vefat edenlerin maiyetinin VIP terminali kullanımı ilgili mevzuat uyarınca mümkün görülmemektedir. Ancak o tarihte görevli İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri talimatıyla İnönü'nün VIP terminal hizmetlerinden yararlandırıldığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili incelemelerde, İstanbul Havalimanı VIP kayıtlarında 2019 yılından günümüze kadar İnönü'nün VIP kullanımına ilişkin herhangi bir talebinin olmadığı anlaşılmıştır."

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