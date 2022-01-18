Son dakika: İstanbul’da hamile hemşireye saldıran baba ve oğlu tutuklandı!

"ÇOK ACI ÇEKMİŞ"



Hemşire Gülhan D.'nin teyzesi, çok üzüldüklerini ifade ederek, "Allah korusun başına bir şey de gelebilirdi. Çok acı çekmiş. Biz onları Allah'a havale ettik. Pişman olmuşlardır. Tabi ki olmaması gerek bir şey, yanlış bir şey. Herkesten kan alıyorlar. Ayılan oluyor, bayılan oluyor. Bu neden onun suçuymuş gibi saldırıyorlar. İçim içime sığmıyor, büyük bir yanlış" dedi.