Son dakika haberi: Korkunç olay dün İstanbul'da meydana geldi… Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde, 6 haftalık hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldıranlardan Rıdvan K., koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı.
Son Dakika: İstanbul'da hamile hemşireye saldıran baba ve oğlu tutuklandı! | Video
Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam etti. Hamile olması hatırlatılmasın rağmen saldırmayı sürdürdükleri Gülhan D., 4 kişiden şikayetçi oldu.
Gelen son dakika bilgisine göre ise 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.'yi darp ettikleri iddia edilen Rıdvan K. ve Hüseyin K. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
"ÇOK ACI ÇEKMİŞ"
Hemşire Gülhan D.'nin teyzesi, çok üzüldüklerini ifade ederek, "Allah korusun başına bir şey de gelebilirdi. Çok acı çekmiş. Biz onları Allah'a havale ettik. Pişman olmuşlardır. Tabi ki olmaması gerek bir şey, yanlış bir şey. Herkesten kan alıyorlar. Ayılan oluyor, bayılan oluyor. Bu neden onun suçuymuş gibi saldırıyorlar. İçim içime sığmıyor, büyük bir yanlış" dedi.
SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Bakan Koca, yaşanan üzücü olayla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: HEMŞİREYE DARP OLAYINDA 2 GÖZALTI KARARI. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile bir hemşiremizi darbeden 4 kişiden 2'si Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiştir.
Üzüntümüzü telafi etmese de bu gelişmeyi camiamız ve kamu vicdanı adına memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır.
Üzüntümüzü telafi etmese de bu gelişmeyi camiamız ve kamu vicdanı adına memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 18, 2022