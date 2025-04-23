Son dakika haberi... İstanbul'da Silivri merkezli 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
6.2'LİK DEPREM PANİĞE NEDEN OLDU
Saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.
A SPOR CANLI YAYININDA İSTANBUL DEPREMİ
İstanbul'daki deprem A Spor canlı yayınına yansıdı.
SON DAKİKA: İstanbul'da meydana gelen deprem A Spor ekranlarına böyle yansıdı | Video
"SAKİNLİĞİMİZİ KORUYALIM"
A Spor Yorumcusu Kaya Temel ve A Spor Sunucusu Burak Galatasaray Konyaspor maçının yorumlandığı esnada yaşanan depreme canlı yayında şahitlik etti.