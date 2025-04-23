SON DAKİKA | İstanbul’da meydana gelen deprem A Spor ekranlarına böyle yansıdı

Ölmez stüdyoya ve ekrandan izleyen seyircilere sakin olmaları yönünde tavsiyede bulundu. Ölmez, "Öncelikle sakin kalmanız en önemlisi. En yakın çıkış anını belirlemişsinizdir kafanızda. Onu kullanmanız önemli olacaktır. Şiddetli bir sarsıntı oldu. Hepinize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.