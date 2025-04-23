Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İstanbul'da meydana gelen deprem A Spor ekranlarına böyle yansıdı
Giriş Tarihi: 23.4.2025 13:57 Son Güncelleme: 23.4.2025 14:08

SON DAKİKA | İstanbul'da meydana gelen deprem A Spor ekranlarına böyle yansıdı

Son dakika haberi... Merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. A Spor Yorumcusu Kaya Temel ve A Spor Sunucusu Burak Ölmez Ölmez depreme canlı yayında şahitlik etti. Burak Ölmez stüdyoya ve ekrandan izleyen seyircilere sakin olmaları yönünde tavsiyede bulundu. İşte deprem anları...

SON DAKİKA | İstanbul’da meydana gelen deprem A Spor ekranlarına böyle yansıdı

Son dakika haberi... İstanbul'da Silivri merkezli 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

6.2'LİK DEPREM PANİĞE NEDEN OLDU
Saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

A SPOR CANLI YAYININDA İSTANBUL DEPREMİ
İstanbul'daki deprem A Spor canlı yayınına yansıdı.

SON DAKİKA: İstanbul'da meydana gelen deprem A Spor ekranlarına böyle yansıdı | Video

"SAKİNLİĞİMİZİ KORUYALIM"
A Spor Yorumcusu Kaya Temel ve A Spor Sunucusu Burak Galatasaray Konyaspor maçının yorumlandığı esnada yaşanan depreme canlı yayında şahitlik etti.

Ölmez stüdyoya ve ekrandan izleyen seyircilere sakin olmaları yönünde tavsiyede bulundu. Ölmez, "Öncelikle sakin kalmanız en önemlisi. En yakın çıkış anını belirlemişsinizdir kafanızda. Onu kullanmanız önemli olacaktır. Şiddetli bir sarsıntı oldu. Hepinize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | İstanbul'da meydana gelen deprem A Spor ekranlarına böyle yansıdı
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