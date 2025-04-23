SON DAKİKA: İstanbul'da meydana gelen deprem A Spor ekranlarına böyle yansıdı | Video
Son dakika haberi... Merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. A Spor Yorumcusu Kaya Temel ve A Spor Sunucusu Burak Ölmez Ölmez depreme canlı yayında şahitlik etti. Burak Ölmez stüdyoya ve ekrandan izleyen seyircilere sakin olmaları yönünde tavsiyede bulundu. İşte deprem anları...
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