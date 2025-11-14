SON DAKİKA… İstanbul’da midye ve kokoreç 2 kardeşi öldürdü! Kabusu yaşayan baba konuştu: 50’li yaşlarda seyyar bir satıcıdan…

SON DAKİKA… Korkunç olay dün İstanbul Fatih'te yaşandı. İddiaya göre, tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlandı. Gece boyu kusma şikayeti yaşayan aile otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
DURUMU AĞIRLAŞAN KADİR MUHAMMET VE MASAL'DAN KAHREDEN HABER!
Çocukların tedavi edilip taburcu edilmesinden sonra aile yeniden otele döndü ancak akşam saatlerinde durumları ağırlaştı. Anne, Kadir Muhammet (6) ile kızı Masal'ı (3) hareketsiz bulunca 112'ye başvurdu. Hastaneye kaldırılan çocuklar kurtarılamadı.
"50'Lİ YAŞLARDA ŞAPKALI BİR SEYYAR SATICI…"
Baba Servet Böcek'in polise verdiği ilk ifadeye göre aile, 11 Kasım'da öğle saatlerinde gezmek için Ortaköy'e gittiklerini anlattı. Baba Böcek, "Cami yakınında 50'li yaşlarında, şapkalı bir seyyar satıcıdan midye aldık; ardından kumpircilerin bulunduğu caddede adını hatırlamadığı bir yerde kokoreç ve çorba yedik" ifadelerini kullandı.
ANNE-BABA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Anne Çiğdem Böcek de polise yaptığı açıklamada Ortaköy'de midyeyi altmış yaşlarında, kır saçlı bir seyyar satıcıdan satın aldıklarını anlattı. Baba Servet Böcek ile anne Çiğdem Böcek'in hastanede fenalaşması üzerine entübe edildiği açıklandı. Otelin güvenlik kameraları bilgi amaçlı polis ekiplerince alındı. Ayrıca dört tanığın da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Güner, "Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan Böcek ailesinin fertlerinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması ve iki evladımızın hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Ailenin 6 ve 3 yaşındaki çocukları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Anne ve babanın yoğun bakımdaki tedavileri sürmektedir. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden yavrularımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyor; tedavileri süren anne ve babanın sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanlarımızla yanlarında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerini kullandı.
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ: SÜREÇ BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMEKTEDİR
Konuyla ilgili İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğünün kamera kaydı inceleme süreci devam etmekte olup İl/İlçe Müdürlüklerimize farklı işletmelerin/tüketilen gıdaların bilgilerinin verilmesi durumunda Gıda Denetim ekiplerimiz hazır durumda beklemekte ve süreç büyük bir titizlikle takip edilmektedir. İstanbul ilinde faaliyette olan 135.717 gıda işletmesinde 2025 yılında bugüne kadar 192.148 adet resmi kontrol yapılmış olup; 8.026 adet işletmeye idari para cezası uygulanmış olup 79 adet savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.
İstanbul ilinde bugüne kadar toplam 6.587 adet numune alınmış, 476 adeti uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Beşiktaş İlçesi Ortaköy Mahallesinde faaliyette olan 138 gıda işletmesinde 202 adet resmi kontrol yapılmış olup; sadece 1 adet idari para cezası uygulanmıştır. Bugüne kadar toplam 7 numune alınmış, uygunsuzluk tespit edilmemiştir. İl ve İlçe Müdürlüklerimize İl Sağlık Müdürlüğü ve Savcılık aracılığıyla gelen başka bir bildirim yoktur" ifadelerine yer verildi