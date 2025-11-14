İstanbul Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlenen 2 kardeş öldü
14.11.2025 | 08:38
İstanbul Fatih’te bir otelde konaklayan aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ortaköy'de yedikleri yemekten dolayı zehirlendiği öne sürülen ailenin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal B. (3) hayatını kaybederken anne ve babanın ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:45
İstanbul Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlenen 2 kardeş öldü 14.11.2025 | 08:38
00:17
Ankara'da "kontrollü yıkım" kontrolden çıktı | Video 13.11.2025 | 16:15
15:14
02:01
Bursa'da eğitim pistinde feci kaza kamerada | Video 13.11.2025 | 15:38
05:30
1 kişinin öldüğü tekne kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.11.2025 | 14:57
03:28
00:48
Narkotik köpeği Tony bagajdaki uyuşturucuyu buldu | Video 13.11.2025 | 14:10
07:29
03:32
"Canım sıkkın" deyip motosiklet sürücüsüne böyle saldırdı | Video 13.11.2025 | 13:11
03:41
00:31
Kağıthane’de patlama sonrası duvar sokağa fırladı | Video 13.11.2025 | 11:44
00:37
02:58
Yaya geçidinde 5 gün arayla yaşanan 2 feci kaza kamerada | Video 13.11.2025 | 10:24
00:28
03:03
Adana'da halıdan servet çıktı! Dürüst çalışandan örnek davranış | Video 13.11.2025 | 10:24
04:06
00:52
Sokakta köpeklerin kovaladığı genci böyle kurtardı | Video 13.11.2025 | 10:07
01:53
Sol şeritte son hız ilerleyen hafriyat kamyonu hayrete düşürdü | Video 13.11.2025 | 10:07
09:36
Kağıthane'de doğalgaz patlaması evin duvarını yıktı | Video 13.11.2025 | 09:10