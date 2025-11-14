İstanbul Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlenen 2 kardeş öldü

14.11.2025 | 08:38

İstanbul Fatih’te bir otelde konaklayan aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ortaköy'de yedikleri yemekten dolayı zehirlendiği öne sürülen ailenin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal B. (3) hayatını kaybederken anne ve babanın ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.