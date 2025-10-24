SON DAKİKA | İstanbul’da sağanak yağış alarmı! Trafik kilit

Kentte bazı ilçelerde etkisini gösteren yağış ve mesai bitimiyle başlayan trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımın ağır seyretmesine neden oluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Yenibosna, Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da her iki istikamette etkili olan trafik, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu yönünden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıyor.