SON DAKİKA: İstanbul’da sanal kumar operasyonu!

Son dakika haberler...İstanbul polisi, 15 Mart'ta Haseki Sultan Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, kumar oynatılan bina çevresine gelerek giriş çıkışları takibe aldı.
Bir süre dışarıdan binayı izleyen ekipler, içeri girip çıkan çok sayıda kişi olduğunu tespit etti ve binaya girdi. Asansörle 12 numaralı daireye çıkan bir kişiye kapının açıldığını belirleyen polis ekipleri de iş yerine girdi.
KAMERALI ÖNLEM
Polis ekipleri, dairede çok sayıda bilgisayarda sanal kumar oynatıldığını ve içeride iş yeri sahibiyle birlikte 15 kişinin bulunduğunu belirledi. Bina çevresine de polis baskınlarına karşı çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirildiği tespit edildi.
15 kişi hakkında, kumar oynamaktan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten para cezası kesilirken, iş yerinde ele geçirilen 31 bilgisayara ve bir miktar paraya da el konuldu.
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