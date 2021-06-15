İstanbul Avcılar'da kısıtlamada sanal tombala baskını
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İstanbul Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir iş yerine yapılan baskında "sanal tombala" oynadıkları ileri sürülen 9 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ve kumar oynama suçlarından 59 bin 617 lira ceza para cezası kesildi. Mühürlenen iş yerinin sahibi ile 5 çalışanı hakkında yasal işlem yapıldı.
İstanbul Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü saat 22.15 sıralarında D - 100 karayolu yan yoldaki Londra Asfaltı mevkiinde bir işyerinde sanal tombala oynandığı bilgisine ulaşarak, harekete geçti. Belirlenen adrese giren ekipler, masalar üzerinde bilgisayarların bulunduğu ve sanal bahis sitesinin açık olduğunu belirledi. İş yerinde bulunan 16 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 55 bin 504 lira, kumar oynayan 9 kişiye 5 bin 326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi uyarınca 4 bin 113 lira olmak üzere toplam 59 bin 617 TL idari para cezası kesildi. Mühürlenen iş yerinde bulunan 14 bilgisayara el konulurken, iş yeri sahibi ve 5 çalışanı hakkında da yasal işlem yapıldı.