SON DAKİKA | İstanbul’da ünlülere narkotik operasyonu! İrem Derici, Hadise, Dilan Polat ve Kubilay Aka..

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçun başlattığı soruşturma kapsamında aralarında Hadise, İrem Derci, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç ve Mert Yazıoğlu'nun bulunduğu ünlü isimlerin ifade ve kan örneğinin alınması talimatı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı araların ünlü isimlerin bulunduğu kişiler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan soruşturma başlattı. Bu kapsam bu isimlerin ifadelerin ve kan örneklerinin alınacağı öğrenildi. Söz konusu isimler hakkında gözaltı kararı olmadığı Başsavcılık tarafından vurgulandı.



GÖZALTINA ALINAN İSİMLER



-İrem DERİCİ

-Kubilay AKA

-Kaan YILDIRIM

-Hadise AÇIKGÖZ

-Berrak TÜZÜNATAÇ

-Duygu Özaslan MUTAF

-Demet Evgar BABATAŞ

-Zeynep Meriç ARAL KESKİN

-Özge ÖZPİRİNÇCİ

-Feyza ALTUN

-Derin TALU

-Deren TALU

-Ziynet SALİ

-Birce AKALAY

-Metin AKDÜLGER

-Ceren MORAY ORCAN

-Dilan POLAT

-Engin POLAT