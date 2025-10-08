Video Yaşam Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde ifadeleri alınan ünlülerin jandarmadaki işlemleri sürüyor | Video
08.10.2025 | 13:15

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan haklarında soruşturma başlatılan 19 ünlünün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürerken, Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, "İhbar olduğu yönünde bir bilgi var. Ama ihbarın içeriğinin neye ilişkin olduğu konusunda bir bilgi verilmedi" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler, ifadelerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheliler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacakları öğrenildi. Ünlülerin yakınları ise, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına gelerek süreci takip etti.
