Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde ifadeleri alınan ünlülerin jandarmadaki işlemleri sürüyor | Video
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan haklarında soruşturma başlatılan 19 ünlünün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürerken, Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, "İhbar olduğu yönünde bir bilgi var. Ama ihbarın içeriğinin neye ilişkin olduğu konusunda bir bilgi verilmedi" dedi.
