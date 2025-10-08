Ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi | Video
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan haklarında soruşturma başlatılan aralarında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Birce Akalay, Özge Özpirinçci, Meriç Aral'ın da bulunduğu ünlüler; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından kan örneklerinin alınması için Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Aralarında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Birce Akalay, Özge Özpirinçci, Meriç Aral'ın da bulunduğu ünlülerin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri tamamlandı. Ardından ünlüleri taşıyan araçlar, güvenlik önlemleri eşliğinde jandarmadan çıkarıldı. İfade işlemleri tamamlanan ünlüler, kan örneklerinin alınması için Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi | Video 08.10.2025 | 15:10
