Ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi | Video

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan haklarında soruşturma başlatılan aralarında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Birce Akalay, Özge Özpirinçci, Meriç Aral'ın da bulunduğu ünlüler; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından kan örneklerinin alınması için Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray hakkında soruşturma başlatılmış, ünlü isimler ifade işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü. Şüpheliler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacakları öğrenilmişti.

ÜNLÜLER ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ
Aralarında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Birce Akalay, Özge Özpirinçci, Meriç Aral'ın da bulunduğu ünlülerin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri tamamlandı. Ardından ünlüleri taşıyan araçlar, güvenlik önlemleri eşliğinde jandarmadan çıkarıldı. İfade işlemleri tamamlanan ünlüler, kan örneklerinin alınması için Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
