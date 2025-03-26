Son dakika: İBB’ye yönelik soruşturma sonrası provokasyona kalkışmışlardı: İzinsiz gösterilen arkasından 5 farklı örgüt çıktı!

Bu zamana kadar yapılan gözaltılar sonrası 178 kişinin tutuklandığı, 86 kişinin adli kontrol aldığı, 38 kişinin ev hapsi aldığı, 273 kişinin yasal işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Sokak çağrısı ile provokasyon büyüyor... Maskeli saldırganların arkasında kim var?