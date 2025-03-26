Son dakika: İBB’ye yönelik soruşturma sonrası provokasyona kalkışmışlardı: İzinsiz gösterilen arkasından 5 farklı örgüt çıktı!

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonlar sonrasında yapılan izinsiz gösterilerle ilgili toplamda 676 kişi hakkında işlem başlatıldı. 575 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 101 kişinin ise firar durumunda olduğu ve arandıkları ifade edildi.
Gözaltına alınan 575 kişiyle ilgili yapılan detaylı inceleme ve araştırmalarda; söz konusu kişilerden 29'unun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde arşiv kaydı bulunduğu, 29 kişiden 7'sinin terör örgütü DHKP-C, 9'unun bölücü terör örgütü PKK, 4'ünün TKP/ML, bir kişinin MLKP, üç kişinin TKİP kayıtları olduğu bilgisine ulaşıldı.
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