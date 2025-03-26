Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İBB'ye yönelik soruşturma sonrası provokasyona kalkışmışlardı: İzinsiz gösterilen arkasından 5 farklı örgüt çıktı!
Giriş Tarihi: 26.3.2025 15:51 Son Güncelleme: 26.3.2025 16:06

Son dakika: İBB'ye yönelik soruşturma sonrası provokasyona kalkışmışlardı: İzinsiz gösterilen arkasından 5 farklı örgüt çıktı!

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası yapılan İzinsiz gösterilerde yasal işlem gerçekleştirilen 676 kişiden 29’unun, beş farklı terör örgütünden kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Emir SOMER Emir SOMER
Son dakika: İBB’ye yönelik soruşturma sonrası provokasyona kalkışmışlardı: İzinsiz gösterilen arkasından 5 farklı örgüt çıktı!

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonlar sonrasında yapılan izinsiz gösterilerle ilgili toplamda 676 kişi hakkında işlem başlatıldı. 575 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 101 kişinin ise firar durumunda olduğu ve arandıkları ifade edildi.

Gözaltına alınan 575 kişiyle ilgili yapılan detaylı inceleme ve araştırmalarda; söz konusu kişilerden 29'unun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde arşiv kaydı bulunduğu, 29 kişiden 7'sinin terör örgütü DHKP-C, 9'unun bölücü terör örgütü PKK, 4'ünün TKP/ML, bir kişinin MLKP, üç kişinin TKİP kayıtları olduğu bilgisine ulaşıldı.

Saraçhane'de provokatörler polise saldırdı: Yanıcı ve patlayıcı maddeler kullandılar

Beş kişinin ise kaydı olup örgüt bilgisinin bulunmadığının tespit edildiği ifade edildi.

Bu zamana kadar yapılan gözaltılar sonrası 178 kişinin tutuklandığı, 86 kişinin adli kontrol aldığı, 38 kişinin ev hapsi aldığı, 273 kişinin yasal işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Sokak çağrısı ile provokasyon büyüyor... Maskeli saldırganların arkasında kim var?

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İBB'ye yönelik soruşturma sonrası provokasyona kalkışmışlardı: İzinsiz gösterilen arkasından 5 farklı örgüt çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz