Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İzmir Balçova'daki hain saldırıda 2 polisimiz şehit oldu! Saldırgan böyle yakaland
Giriş Tarihi: 8.9.2025 11:40 Son Güncelleme: 8.9.2025 11:56

İzmir Balçova’da polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru şehit oldu, 1’i ağır 2 polis yaralandı. 16 yaşındaki saldırganın yakalanma anlarına ait görüntüler ortaya çıkarken, İzmir Valisi Süleyman Elban saldırganın aynı sokakta ikamet ettiğini ve herhangi bir suç kaydının bulunmadığını açıkladı.

İzmir'de polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Olayda, Polis Memuru Ömer Amilağ ağır, Murat Dağlı ise hafif yaralandı.

SALDIRGANIN YAKALANMA ANI KAMERADA
Saldırıya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, 16 yaşındaki saldırganın gözaltına alınma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, saldırganın bir ara sokakta kaldırıma yatırılarak etkisiz hale getirildiği, yanında çok sayıda pompalı tüfek kovanının bulunduğu görüldü. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen saldırgana, polislerin üzerinde başka bir şey olup olmadığını öğrenmeye çalıştıkları anlar da kayıtlara yansıdı.

SALDIRGAN ÖLDÜ
İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlediği saldırıda 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi saldırgan Eren Bigül tedavi gördüğü hastanede öldü.

