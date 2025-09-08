SON DAKİKA | İzmir Balçova’daki hain saldırıda 2 polisimiz şehit oldu! Saldırgan böyle yakaland

SALDIRGANIN YAKALANMA ANI KAMERADA

Saldırıya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, 16 yaşındaki saldırganın gözaltına alınma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, saldırganın bir ara sokakta kaldırıma yatırılarak etkisiz hale getirildiği, yanında çok sayıda pompalı tüfek kovanının bulunduğu görüldü. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen saldırgana, polislerin üzerinde başka bir şey olup olmadığını öğrenmeye çalıştıkları anlar da kayıtlara yansıdı.

SALDIRGAN ÖLDÜ

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlediği saldırıda 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi saldırgan Eren Bigül tedavi gördüğü hastanede öldü.