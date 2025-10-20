SON DAKİKA... İzmir Buca’da zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı!

Alınan bilgiye göre, Mustafa Ateş'in kullandığı 35 BUE 495 plakalı panelvanın, İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent gişeleri mevkisinde lastiği patladı. Durumu fark eden sürücü aracı emniyet şeridinde durdurdu. Aynı yönde ilerleyen 35 BHR 804 plakalı panelvanın sürücüsü İ.S. de yardımcı olmak için aracını emniyet şeridinde park etti. Bu sırada Z.S. yönetimindeki 16 T 81209 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran araçlara çarptı.