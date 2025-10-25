SON DAKİKA: İzmir-Foça’da sele kapılan Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni bulunmuştu! Dehşet anları oraya çıktı!

İzmir'in Foça ilçesinde 23 Ekim'de yaşanan ve metrekareye yaklaşık 144 kilogram yağışın düştüğü sağanak sonrası meydana gelen sel felaketinde kaybolan 70 yaşındaki emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu'ndan acı haber geldi. Üç gündür aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
KAYBOLMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI: SANİYELER İÇİNDE SELE KAPILDI!
Mantar toplamak için Bucak mevkisine geldiği öğrenilen Kaptanoğlu'nun, aracının sele kapıldığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
CANSIZ BEDENİ 11 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
Foça'da aracıyla sele kapılan Bülent Kaptanoğlu'nu arama çalışmaları karadan, havadan ve denizden yoğun bir şekilde sürdürülüyordu. Su Altı Arama Kurtarma birimine bağlı dalgıçlar ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timlerinin titiz çalışmaları sonucu acı haber, kayboluşun üçüncü gününde geldi.
Kaptanoğlu'nun cansız bedeni, sele kapıldığı Bucak Deresi civarından yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta, Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında su içerisinde bulundu. Bülent Kaptanoğlu'nun cenazesi, DEGAK timleri tarafından sudan çıkarılarak gerekli işlemler için adli tıp kurumuna sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Foça'da 23 Ekim Perşembe günü meydana gelen sağanak yağışlar sonucu dereler taşmış, birçok ev ve iş yeri su altında kalmıştı. İlçe genelinde birçok araç mahsur kalırken, emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu aracıyla Bucak mevkiinde sele kapılarak kaybolmuştu.