Son dakika: İzmir’de yeğenini ezen halaya kötü haber! Eymen Kara kapıya bu yüzden tutunmuş!

'AĞZINDAN SADECE 'EYMEN' LAFI ÇIKIYORDU'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Adem Kara'nın eşi Sevda Çoruman Kara ise Eymen'in kuzeninin çocuğu ile iyi arkadaş olduğunu ve onunla görüşmek istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Zerrin Akça beni arayarak kuzenimin çocuğunun telefonunu istedi. Ben de telefon numarası bilgisini verdim. Bu görüşme sonrasında kazaya kadar herhangi bir görüşme olmadı. Kaza olduktan sonra sanık Zerrin Akça beni aradı, konuşamıyordu. Sadece ağzından 'Eymen' ismi çıkıyordu. Ben ne olduğunu sorup, 'sakin olmasını' istedim. Konuşamıyordu. Nerede olduklarını sordum. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduklarını söyledi. Bunun üzerine eşim Adem Kara'yı aradım, birlikte hastaneye gittik. Hastane sonrasında da herhangi bir iletişimimiz olmadı. Gediz Mahallesi tarafında ikamet ederiz, seri bir şekilde hastaneye doğru yola çıktık. Hastaneye vardığımda Zerrin Akça'yı görmedim" dedi.