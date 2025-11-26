SON DAKİKA: Kağıthane’de akılalmaz olay! Sokak ortasında 2 kişiyi bıçakladı: Yeğenimi taciz ediyorlarmış!

İddialara göre, 15 yaşındaki E.N.'nin iki kişi tarafından rahatsız edilmesi üzerine durumu öğrenen ağabeyi M.C.N., şüpheliler M.M.B. (29) ve K.A. (18) ile Hamidiye Mahallesi'nde karşılaştı.
KAĞITHANE'DE KARDEŞİNİ KORUMA KAVGASI
Kısa sürede alevlenen tartışma, bıçaklı bir kavgaya dönüştü. M.C.N.'nin bıçağı çekmesiyle M.M.B. kolundan hafif, K.A. ise koltuk altından ağır şekilde yaralandı. Olay, çevredeki vatandaşların araya girmesi ve Kağıthane Devriye Ekipleri'nin müdahalesiyle güçlükle sonlandırıldı.
AMBULANSTAKİ YARALILARA SALDIRI GİRİŞİMİ
Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, E.N.'nin amcası Kaya Navruz, ambulansta bulunan şüphelilere saldırmaya çalıştı. Amca Navruz, çevredeki vatandaşlar tarafından zorlukla olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşanan gergin anlar, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.M.B. tedavisinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralı K.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
AMCA NAVRUZ: "BİR HAFTADIR TACİZ EDİYORLARMIŞ"
Gözaltına alınan M.C.N. (16) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından 'Kasten Yaralama' suçundan mahkemeye çıkarılan genç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili konuşan amca Kaya Navruz, olayın arka planını şu sözlerle anlattı: "Bir haftadır yeğenimi taciz ediyorlarmış. En sonunda burada marketin olduğu yerde kolundan tutup numarasını istiyorlar. Yeğenim de numarasını vermeyince dükkana doğru kaçıyor. Oradan da esnaf onları alaşağı ediyorlar. Bıçaklama olayı o kalabalıkta olmuş, kim yaptı onu bilmiyoruz."
ESNAF MÜDAHALE ETTİ: "SESSİZ KALAMADIK"
Olaylara müdahale eden mahalle esnaflarından biri ise yaşananları doğruladı: "Kuaförün kadınların buradan 2 şahsın peşinden koştuğunu gördük... Daha sonra esnaf arkadaşımızın orada çalışan bir elemanının taciz ettiğini öğrendik ve bağırmaya başladılar. Bu bağırışmaya tabii biz sessiz kalamadık. Şahıslara zarar vermeyecek bir şekilde ilk müdahaleyi yaptık. Bizim de kız kardeşimiz, bacılarımız var. Bu olay karşısında hiçbir zaman sessiz kalmayı istemiyoruz." Olay anları, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri ile de belgelendi.