SON DAKİKA: Kağıthane’de akılalmaz olay! Sokak ortasında 2 kişiyi bıçakladı: Yeğenimi taciz ediyorlarmış!

ESNAF MÜDAHALE ETTİ: "SESSİZ KALAMADIK"

Olaylara müdahale eden mahalle esnaflarından biri ise yaşananları doğruladı: "Kuaförün kadınların buradan 2 şahsın peşinden koştuğunu gördük... Daha sonra esnaf arkadaşımızın orada çalışan bir elemanının taciz ettiğini öğrendik ve bağırmaya başladılar. Bu bağırışmaya tabii biz sessiz kalamadık. Şahıslara zarar vermeyecek bir şekilde ilk müdahaleyi yaptık. Bizim de kız kardeşimiz, bacılarımız var. Bu olay karşısında hiçbir zaman sessiz kalmayı istemiyoruz." Olay anları, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri ile de belgelendi.