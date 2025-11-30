SON DAKİKA: Kağıthane’de kanlı husumet! Küfürleşme cinayetinde katil konuştu: Öldürmek İsteseydim...

Olay, 26 Kasım Çarşamba günü saat 22.20 sıralarında Kağıthane, Çeliktepe Mahallesi Dutluk Caddesi'nde meydana geldi. Geçmişte aralarında küfürleşme nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen Haluk Akgül ve Rauf D. arasında yeniden bir tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
KANLI OLAY ÇELİKTEPE MAHALLESİ'NDE YAŞANDI
İddiaya göre, Rauf D. tartıştığı Haluk Akgül'ü sırtından bıçakladı. Ardından yere düşen Akgül'ün başını yere vurdu. Ağır yaralanan Haluk Akgül, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay anı ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
O ANLAR KAMERADA!
Küfürleşme cinayetinde tutuklanan şüpheli: "Öldürmek isteseydim daha fazla bıçaklardım" | Video
KAĞITHANE POLİSİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI
Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Rauf D.'yi aynı gün Çeliktepe Mahallesi'nde kısa sürede gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Rauf D., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLU ŞÜPHELİDEN ŞOK İFADELER: "BANA KAFA ATTI, DİŞİMİ KIRDI"
Tutuklanan Rauf D.'nin mahkemeye yansıyan ifadeleri olayın detaylarını ortaya çıkardı. Şüpheli, hayatını kaybeden Haluk Akgül'ü tanımadığını, husumetin yaklaşık 2-3 ay önce sarhoş bir şekilde kendisine hakaret etmelerinden kaynaklandığını belirtti.
Olay gününü anlatan Rauf D., Akgül'ün yanına giderek geçmişteki hakareti sormak istediğini iddia etti: "Haluk'u tanıdım ve konuşmaya yanına gittiğimde, 'Bir bakar mısın, neden bana geçen küfür ettin' dedim. Bana döner dönmez ağız kısmıma kafa attı yere düştüm. Yerde de bana 2-3 kere kafa attı, yumruk attı ve dişimi kırdı."
Araya bir bakkalın girdiğini ve kendisinin yerden kalktığını belirten Rauf D., ağzı burnu kan içinde kalınca sinirlendiğini ve bu durum üzerine üzerindeki bıçağı 2 kez Akgül'ün sırtına salladığını söyledi.
SAVUNMASINDA 'ÖLDÜRME KASTI YOKTU' DEDİ
Cinayetle suçlanan Rauf D.'nin ifadesindeki en dikkat çekici kısım ise öldürme kastı olmadığı yönündeki savunması oldu: "Benim Haluk isimli kişiyi öldürme amacım yoktu. O anki sinirle böyle bir olay gerçekleşti... Benim öldürme amacım olsaydı, daha fazla bıçaklardım. Üzerimde bulunan bıçağı da kendimi korumak amaçlı bulunduruyordum."
ESNAF: "SABAH DUYDUM ÖLMÜŞ DEDİLER"
Olayın yaşandığı bölgedeki esnaflardan Abdullah Evren ise, akşamüstü sesler duyduğunu belirterek, "Sonra baktım orada bir sesler geliyor falan. Millet toplanmış ambulans geldi. Sabah duydum ölmüş dediler. Cenaze sahipleri toplanmışlar, yarın galiba cenazeyi kaldıracaklar," şeklinde konuştu.