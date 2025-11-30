SON DAKİKA: Kağıthane’de kanlı husumet! Küfürleşme cinayetinde katil konuştu: Öldürmek İsteseydim...

SAVUNMASINDA 'ÖLDÜRME KASTI YOKTU' DEDİ

Cinayetle suçlanan Rauf D.'nin ifadesindeki en dikkat çekici kısım ise öldürme kastı olmadığı yönündeki savunması oldu: "Benim Haluk isimli kişiyi öldürme amacım yoktu. O anki sinirle böyle bir olay gerçekleşti... Benim öldürme amacım olsaydı, daha fazla bıçaklardım. Üzerimde bulunan bıçağı da kendimi korumak amaçlı bulunduruyordum."