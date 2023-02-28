Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta saat 17.39'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 9.88 km olarak kayıtlara geçti.

Son dakika: Kahramanmaraş Onikişubat'ta 4.5 büyüklüğünde deprem | Video