Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kahramanmaraş Onikişubat'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 28.2.2023 17:50 Son Güncelleme: 28.2.2023 17:59

Son dakika: Kahramanmaraş Onikişubat'ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi...AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika: Kahramanmaraş Onikişubat’ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta saat 17.39'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 9.88 km olarak kayıtlara geçti.

Son dakika: Kahramanmaraş Onikişubat'ta 4.5 büyüklüğünde deprem | Video

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Son dakika: Kahramanmaraş Onikişubat'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
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