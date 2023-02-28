Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta saat 17.39'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 9.88 km olarak kayıtlara geçti.
Son dakika: Kahramanmaraş Onikişubat'ta 4.5 büyüklüğünde deprem | Video
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 28, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-02-28
Saat:17:39:53 TSİ
Enlem:37.837 N
Boylam:36.628 E
Derinlik:9.88 km
Detay:https://t.co/1FqwYbdnaM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi