Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kahramanmaraş'ta 4,9 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 14.3.2023 17:56 Son Güncelleme: 14.3.2023 18:03

Son dakika: Kahramanmaraş'ta 4,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde saat 17.49'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 5,34 kilometre derinlikte hissedildi.

Son dakika: Kahramanmaraş’ta 4,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: AFAD, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntının şiddeti 4,9 olarak ölçüldü. Saat 17.49'da meydana gelen deprem, yerin 5,34 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

Depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmazken AFAD'dan yapılan açıklamada "Kahramanmaraş ilimizin Çağlayancerit ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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Son dakika: Kahramanmaraş'ta 4,9 büyüklüğünde deprem
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