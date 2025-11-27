SON DAKİKA… Kan donduran cinayet 19 yıl sonra aydınlatıldı! Matematik öğretmeni Hikmet Akçay’ın katili ilkokul öğrencisi çıktı!

SON DAKİKA... Yıllar önce kayıp olan Matematik öğretmeni Hikmet Akçay'ın kurban gittiği cinayet dosyasındaki tüm detaylar ortaya çıktı. İstanbul Bayrampaşa'da ortaokul öğretmeni olan Hikmet Akçay 27 Nisan 2006'da ortadan kayboldu. Ağabeyi İsmet Akçay 1 Mayıs 2006'da karakola gidip ağabeyi hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Ağabey o dönem kardeşinin bulunması için evinde delil olacak neler var ise götürüp polise teslim etti. O dönem bir çok çalışma yapıldı ancak Hikmet Akçay'a dair herhangi bir iz bulunamadı.

SELAMİ YILDIZ TALİMAT VERDİ DOSYA RAFTAN İNDİ

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatı ile raflarda kalan faili meçhul dosyaların aydınlatılması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahılar Büro Amirliğince özel bir ekip kuruldu. Özel ekip bundan 19 yıl önce kaybolan ve meçhul kalan Hikmet Akçay dosyasını raftan indirdi. Yapılan çalışmalarda Akçay'ın ortaokulda öğretmen olduğu dönemde Esin B. İsimli öğrencisi ile sık sık telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Aynı zamanda kaybolan Akçay'ın son telefon sinyalinin de Esin B.'nin Kocaeli'ndeki ikametinin yakınlarında alındığı belirlendi.

"ÖNCE İNKAR ETTİ SONRA İTİRAF ETTİ"

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olayda baş şüpheli olarak Esin B.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadın ilk beyanında olayı inkar etse de ekipler önüne belgeler sundukça ifadesinde anlatmaya başladı. İşte şüphelinin anlattıkları; "Hikmet hocayı ilk okuldan beri tanırım. Bana ve aileme hep destek oldu bize yardımcı oldu. Ailemle de tanışırdı. İlk okuldan sonra da muhabbetimiz devam etti. Lisede Kimya Öğretmenim olan Erdoğan Y.'ye aşık oldum. O bana yüz vermedi. Ama bir süre sonra aramızda gönül ilişkisi oldu." diyerek anlatmaya başladı.