SON DAKİKA… Kan donduran cinayet 19 yıl sonra aydınlatıldı! Matematik öğretmeni Hikmet Akçay’ın katili ilkokul öğrencisi çıktı!

SON DAKİKA... Yıllar önce kayıp olan Matematik öğretmeni Hikmet Akçay'ın kurban gittiği cinayet dosyasındaki tüm detaylar ortaya çıktı. İstanbul Bayrampaşa'da ortaokul öğretmeni olan Hikmet Akçay 27 Nisan 2006'da ortadan kayboldu. Ağabeyi İsmet Akçay 1 Mayıs 2006'da karakola gidip ağabeyi hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Ağabey o dönem kardeşinin bulunması için evinde delil olacak neler var ise götürüp polise teslim etti. O dönem bir çok çalışma yapıldı ancak Hikmet Akçay'a dair herhangi bir iz bulunamadı.
SELAMİ YILDIZ TALİMAT VERDİ DOSYA RAFTAN İNDİ
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatı ile raflarda kalan faili meçhul dosyaların aydınlatılması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahılar Büro Amirliğince özel bir ekip kuruldu. Özel ekip bundan 19 yıl önce kaybolan ve meçhul kalan Hikmet Akçay dosyasını raftan indirdi. Yapılan çalışmalarda Akçay'ın ortaokulda öğretmen olduğu dönemde Esin B. İsimli öğrencisi ile sık sık telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Aynı zamanda kaybolan Akçay'ın son telefon sinyalinin de Esin B.'nin Kocaeli'ndeki ikametinin yakınlarında alındığı belirlendi.
"ÖNCE İNKAR ETTİ SONRA İTİRAF ETTİ"
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olayda baş şüpheli olarak Esin B.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadın ilk beyanında olayı inkar etse de ekipler önüne belgeler sundukça ifadesinde anlatmaya başladı. İşte şüphelinin anlattıkları; "Hikmet hocayı ilk okuldan beri tanırım. Bana ve aileme hep destek oldu bize yardımcı oldu. Ailemle de tanışırdı. İlk okuldan sonra da muhabbetimiz devam etti. Lisede Kimya Öğretmenim olan Erdoğan Y.'ye aşık oldum. O bana yüz vermedi. Ama bir süre sonra aramızda gönül ilişkisi oldu." diyerek anlatmaya başladı.
"BOĞAZIMA SARILDI BENDE İTTİM DÜŞTÜ"
Esin B. İfadesinin devamında; "Kendisine ilgi duyan Matematik Öğretmeni Hikmet Akçay'ın Kimya öğretmeni ile olan ilişkisini öğrendiğini bu ilişkiden dolayı kendisine kızdığını söyledi. Beni evine çağırıp Erdoğan ile olan ilişkini biliyorum, senin evli barklı insanla ne işin var. Ben seninle olmadım o nasıl olur diyerek kızdı. Aradan zaman geçti ben Üniversite kazandım. Kocaeli'nde üniversite okurken Hikmet hoca 27 Nisan 2006 günü evime geldi. Aynı meselelerden yine tartıştık. Benim boğazıma sarıldı bende onu ittim yere düştü hareketsiz kaldı. Mutfağa gidip bıçak aldım bıçakladım" Sonra erkek arkadaşım Zemçi S.'yi aradım dediği öğrenildi.
SENİ BAVULA KOYUP YAKARIM DEMİŞ AYNISINI ÖĞRETMENİNE YAPMIŞ
Öte yandan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kardeşi kaybolan ağabeyin o dönem emniyete verdiği delillerin içerisinde ses kasetleri olduğu tespit edildi. O kasetler tekrar incelendi. Hikmet Akçay'ın evinde kaydedildiği ortaya çıkan seslerde; Akçay'ın birine senin evli erkeklerle ne işin var diyor. Seni annene onu eşine söylerim diyor. Seste bırakmazsan seni parçalara ayırır bavula koyarım yakarım diyor. Başka bir kasette ben seninle birlikte olmadım başkasıyla nasıl olursun diye Hikmet'in Esin'e bağırdığı duyuluyor.
ÖLDÜRÜP BANYODA BIRAKMIŞ
Hikmet Akçay'ı öldürdüğünü itiraf eden Esin B. İfadesinin devamında Zemçi S.'yi ve Erdoğan Y.'yi çağırdığını söyledi. Gözaltına alınan Zemçi S. İfadesinde; " Esin beni olay günü çağırdı içeri girdiğimde bir ceset vardı. Ne yapacağımı bilemedim. Polise haber edelim dedim Esin izin vermedi. Sonra cesedi banyoya taşıyıp üzerinden evin anahtarını alıp Hikmet'in Bayrampaşa'daki evine gittik. Telefonunu oraya bırakıp evden ayrıldık" dedi.
"BENZİN DÖKÜP YAKTI"
Ertesi gün Sabaha karşı Kocaeli'ndeki eve tekrar giden ikilinin yanında bu kez Erdoğan Y.'de vardı. 3'ü bir araya gelip bir plan yaptı. Kırmızı bavul alıp cesedi içine koydular. Erdoğan'ın kullandığı araç ile Silivri'de cesedi açık arazide bir yere attılar. Ardından Esin benzin döküp bavulu ateşe verdi. Oradan kaçtık dediği öğrenildi.
KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLMİŞ
Kayıp Şahıslar Büro dedektifleri o dönem ki kimliği belirsiz ceset kayıtlarına baktı. Kayıtlarda 1 Mayıs 2006'da Silivri'de kırmızı valiz içinde yarısı yanmış cesedin bulunduğunu ve kimlik tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedildiğini belirledi. O cesedin Hikmet Akçay'a ait olduğu değerlendirildi. Ağabeyi ile kan örneklerinden sonra ceset netlik kazanacak.
Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Esin B. Ve 3 şüpheli olayın gerçekleştirildiği Kocaeli'ndeki evde yer gösterme yapıp olayı anlattı. Şüphelilerin anlattıkları videolardaki konuşmaları da korkunç detayları ortaya çıkardı. Yapılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan şüpheliler cinayetin gerçekleştiği Kocaeli'de cinayeti nasıl işlediklerini detaylarıyla polise anlattı. Olayı nasıl ve neden işlediği saniye saniye kameraya kaydedildi. İşte şüpheli Esin B. 19yıl 6 ay önce kaybolan Hikmet Akçay'ı nasıl öldürdüğüün şöyle anlattı..
İşte o konuşmalar;
Polis; ,Olay gününü hatırlıyor musun?
Şüpheli kadın..Olay günü evdeydim, uyandım.
Polis; Sen zaten evdeydin uyandığında.
Şüpheli kadın ; Evet, uyandım.
Polis;o zamanki ölen maktul olan kişiyi nereden tanırdın?
Şüpheli kadın; Okulumdan tanıyorum, ortaokul öğretmeni.
Polis; Sen öğrenci miydin o zaman? (0:16)
Şüpheli kadın; Evet, öğrencisiydim.
Polis; O şahıs da öğretmen miydi ölen kişi? Tamam, gel geçebilirsin içeriye doğru.
(Bu oda hatırladığın, bu odaya beraber girdiniz. Burası nasıl bir odaydı? İki tane kanepe tarzında koltuğun mu vardı?
Şüpheli kadın; Evet, iki tane vardı.
Polis;Tamam, buraya beraber geçtiniz.
Şüpheli kadın; Geçtik. Sonrasında tartışmaya başladım.
Polis; Tartışmanın konusu neydi?
Şüpheli kadın; Tartışmanın konusu benim erkek arkadaşımla ilgili beni tehdit ediyordu.
Polis; Ne gibi tehdit ediyordu seni?
Şüpheli kadın ; İşte ailesine söyleyeceğim, senin ailene söyleyeceğim diye sürekli tehdit ediyordu beni. Ve beni tehdit etmeye başladığı zaman şu alandaydım. Şu yukarıda bir yerde.
Boğazıma benim sarıldı. Yani görüşme şansın yok işte, olamaz falan. Ondan sonra ben de böyle canaveriyle ittim.
Şüpheli kadın; Düştü yere. Bu tarafa doğru mu düştü? Ondan sonra ben onun boğazına biraz sarıldım. Evin mutfak kısmı burası. Yani ekmek bıçağı gibi bir şey. (Ondan sonra sadece bacak bölgesine bıçakla vurduğumu hatırlıyorum. Yatar vaziyette.