SON DAKİKA: Kar maskesi takıp sokakta 5 kişiyi bıçaklamıştı! İşte Arda Küçükyetim’e verilen rekor ceza...

Geçen yıl ağustos ayında Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi, korkunç bir saldırıya sahne olmuştu. Arda Küçükyetim (19), kask, kar maskesi ve hücum yeleği giyerek Uluönder Mahallesi'ndeki bir parka gelmişti. Buradaki çay bahçesinde oturan yaşları 52 ila 88 arasında değişen 5 kişiyi (Tevfik Arslan, Cumali Özemek, Naşit Özyürek, Metin Korkmaz ve Cemal Altıntaş) bıçakla yaralamıştı.
ESKİŞEHİR'DE DEHŞET ANLARI: 5 KİŞİYİ CANLI YAYINDA BIÇAKLAMIŞTI
Saldırının dehşet verici yönü ise, Küçükyetim'in bu anları hücum yeleğine sabitlediği cep telefonu aracılığıyla sosyal medyadan canlı olarak yayınlaması olmuştu. Olayın ardından hızla yakalanan Arda Küçükyetim, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İSTENEN CEZA 108 YILDI MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianameyle Arda Küçükyetim hakkında 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açmıştı. İddianamede, sanık için 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 100 yıla kadar ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 8 yıla kadar olmak üzere toplamda 108 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.