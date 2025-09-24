SON DAKİKA: Kar maskesi takıp sokakta 5 kişiyi bıçaklamıştı! İşte Arda Küçükyetim’e verilen rekor ceza...

İSTENEN CEZA 108 YILDI MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianameyle Arda Küçükyetim hakkında 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açmıştı. İddianamede, sanık için 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 100 yıla kadar ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 8 yıla kadar olmak üzere toplamda 108 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.