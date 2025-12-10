SON DAKİKA: Kayseri’deki vahşette yeni detaylar! Eşini öldürmeye gidip başka bir kadını katletmişti! Meğer 4 ay önce...

Olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Yuva Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 51 yaşındaki emekli Başçavuş İ.Ş., yaklaşık bir buçuk yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Y.Ş.'nin evine zorla girmeye çalıştı. Kapıyı açamayınca cinnet geçiren İ.Ş., binanın girişinde bulunan ve eşinin evine girmeye çalıştığı sırada kapıyı açamayınca karşısına çıkan bina görevlisinin eşi M.G.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin hızlı çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
EMEKLİ BAŞÇAVUŞUN GEÇMİŞİNDE ŞİDDET VE CEZAEVİ VAR
Kan donduran cinayetin ardından emekli başçavuş İ.Ş.'nin sicili incelendiğinde, zanlının daha önce de şiddet olaylarına karıştığı ve cezaevinde yattığı ortaya çıktı. İ.Ş.'nin, boşanma aşamasındaki eşini sürekli tehdit ettiği belirlendi. Geçtiğimiz Nisan ayında eşinin bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden İ.Ş., burada da tehditlerine devam etti. Eşinin şikayeti üzerine gözaltına alınan İ.Ş., Kıbrıs'ta 4 ay boyunca cezaevinde kaldı.
KAYINVALİDESİNİ DÖVDÜĞÜ İÇİN YENİDEN HAPİS YATTI
Kıbrıs'ta cezasını tamamlayıp tahliye olan İ.Ş., Türkiye'ye döndükten sonra da şiddet eğilimlerini sürdürdü. Bu kez hedefinde kayınvalidesi vardı. İ.Ş., kayınvalidesini darp ettiği gerekçesiyle şikayet üzerine yeniden tutuklandı ve bu suçtan da 2 ay cezaevinde yattı. Defalarca cezaevinde kalmasına ve hakkında şikayetler bulunmasına rağmen, şiddet döngüsünden çıkamayan emekli başçavuşun son eylemi, masum bir kadının hayatına mal oldu.
TUTUKLANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri'de yaşanan bu vahşi cinayet, aile içi şiddetin ve tehditlerin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne sererken, zanlının geçmişteki şiddet suçları nedeniyle aldığı kısa süreli cezaların caydırıcılığı tartışma konusu oldu.