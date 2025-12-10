SON DAKİKA: Kayseri’deki vahşette yeni detaylar! Eşini öldürmeye gidip başka bir kadını katletmişti! Meğer 4 ay önce...

KAYINVALİDESİNİ DÖVDÜĞÜ İÇİN YENİDEN HAPİS YATTI

Kıbrıs'ta cezasını tamamlayıp tahliye olan İ.Ş., Türkiye'ye döndükten sonra da şiddet eğilimlerini sürdürdü. Bu kez hedefinde kayınvalidesi vardı. İ.Ş., kayınvalidesini darp ettiği gerekçesiyle şikayet üzerine yeniden tutuklandı ve bu suçtan da 2 ay cezaevinde yattı. Defalarca cezaevinde kalmasına ve hakkında şikayetler bulunmasına rağmen, şiddet döngüsünden çıkamayan emekli başçavuşun son eylemi, masum bir kadının hayatına mal oldu.