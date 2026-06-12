Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden yeni hamle: Tanju Özcan ve Ahmet Serkan Tuncer’e ihraç talebi

CHP Sözcüsü Müslim Sarı '9 arkadaşımız tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu yönetiminin hamlesi sonrası CHP'de istifa depremi yaşandı. Parti Meclisi'nden 28 isim istifasını açıkladı. Sevgi Kılıç, Selin Sayek Böke, Erbil Aydınlık, Ednan Arslan, Zeynel Emre, Yunus Emre, Gökçe Gökçen, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Aylin Nazlıaka, Hakkı Süha Okay, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Seyit Torun, Pınar Uzun Okakın, Aylin Yaman, Emre Yılmaz, Gökhan Zeybek, Hüseyin Yaşar, Ayşe Eser Danışoğlu, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Fethi Açıkel, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Aysu Bankoğlu ve Yaşar Seyman Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı.

Bugün ise Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği'nin düştüğü açıklandı. Karar TBMM'nin sitesinde de yer aldı.

A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu "9 milletvekili arasında 2 grup başkanvekili vardı. Artık CHP vekili değiller. Dolayısıyla bağımsız gözüktükleri için grup başkanvekillikleri düştü. 9 vekilin CHP üyeliği de düşeceği için vekil sayısının da düşeceği bekleniyor. Bu isimler komisyonlarda da CHP adına görev alamayacak" bilgisini paylaştı.