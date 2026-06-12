Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden yeni hamle: Tanju Özcan ve Ahmet Serkan Tuncer’e ihraç talebi

Son dakika haberi: CHP MYK'da Tanju Özcan, Ahmet Serkan Tuncer kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP'li Müslim Sarı, "Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmiştir." dedi.
Müslim Sarı
CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
12 Haziran 2026 tarihli Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantımızda, ülke gündemine ve partimizde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.
Toplantıda alınan bazı kararlar şunlardır:
* Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir.
Tanju Özcan
MYK'DAN 9 İSİM İÇİN İHRAÇ TALEBİ ÇIKTI
Salı günü yaşanan grup toplantısı gerilimi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu parti MYK'sını topladı. Bu toplantıdan Özgür Özel'e yakın 9 isim için ihraç talebi çıktı. İhracı istenen isimler Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Veli Ağbaba'ydı…
CHP Sözcüsü Müslim Sarı '9 arkadaşımız tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu yönetiminin hamlesi sonrası CHP'de istifa depremi yaşandı. Parti Meclisi'nden 28 isim istifasını açıkladı. Sevgi Kılıç, Selin Sayek Böke, Erbil Aydınlık, Ednan Arslan, Zeynel Emre, Yunus Emre, Gökçe Gökçen, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Aylin Nazlıaka, Hakkı Süha Okay, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Seyit Torun, Pınar Uzun Okakın, Aylin Yaman, Emre Yılmaz, Gökhan Zeybek, Hüseyin Yaşar, Ayşe Eser Danışoğlu, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Fethi Açıkel, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Aysu Bankoğlu ve Yaşar Seyman Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı.
Bugün ise Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği'nin düştüğü açıklandı. Karar TBMM'nin sitesinde de yer aldı.
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu "9 milletvekili arasında 2 grup başkanvekili vardı. Artık CHP vekili değiller. Dolayısıyla bağımsız gözüktükleri için grup başkanvekillikleri düştü. 9 vekilin CHP üyeliği de düşeceği için vekil sayısının da düşeceği bekleniyor. Bu isimler komisyonlarda da CHP adına görev alamayacak" bilgisini paylaştı.