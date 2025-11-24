SON DAKİKA | Kırmızı bültenle aranan 9 şuçlu yakalandı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ç., S.G., V.Y., A.S.Ö., O.K., G.A., G.A. ile ulusal seviyede aranan E.A.Ü. ve K.A. isimli şahısların yakalanarak ülkeye getirildiğini açıkladı.
