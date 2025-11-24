Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Kırmızı bültenle aranan 9 şuçlu yakalandı
Giriş Tarihi: 24.11.2025 09:50

SON DAKİKA | Kırmızı bültenle aranan 9 şuçlu yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ç., S.G., V.Y., A.S.Ö., O.K., G.A., G.A. ile ulusal seviyede aranan E.A.Ü. ve K.A. isimli şahısların yakalanarak ülkeye getirildiğini açıkladı.

DHA
