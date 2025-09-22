SON DAKİKA: Kızılırmak vahşetinde günlük detayı! Serdar Kıyak’ın kaza süsüyle işlediği cinayette sır perdesi aralanıyor...

ALDATMA VE TEHDİT İDDİALARI SORUŞTURMA DOSYASINDA

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Serdar Kıyak'ın aynı hastanede görevli bir psikologla ilişkisi olduğu ve bu nedenle eşiyle sık sık tartıştığı belirtildi. Ölen Gülşah Kıyak'ın yakın arkadaşlarına gönderdiği sesli ve yazılı mesajlarda ise eşinin kendisine zarar vereceğini ve tehdit edildiğini söylediği öğrenildi. Serdar Kıyak'ın psikiyatri ilaçları kullandığı da dosyada yer alan diğer bir detay.