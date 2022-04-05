Son dakika: Kocaeli Gebze’de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, kazanın tanker ve servis midibüsünün çarpışması sonucu meydana geldiğini belirterek, "Yaralıların şu anda yeteri kadar ambulans ve ekiple hastaneye nakilleri yapıldı. Hastanelerde teyakkuz haline geçildi. Özellikle cerrahi branşlarda da gerekli müdahaleler yapılabilmesi için tedbir alındı." dedi.