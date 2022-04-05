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Giriş Tarihi: 5.4.2022 17:15 Son Güncelleme: 5.4.2022 17:38

Son dakika: Kocaeli Gebze'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Kocaeli Gebze’de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tanker ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

Son dakika haberi: Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM OSB) kapısı mevkisinde, 34 CGG 471 plakalı tanker ile 41 P 9821 plakalı servis midibüsü çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 22 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, kazanın tanker ve servis midibüsünün çarpışması sonucu meydana geldiğini belirterek, "Yaralıların şu anda yeteri kadar ambulans ve ekiple hastaneye nakilleri yapıldı. Hastanelerde teyakkuz haline geçildi. Özellikle cerrahi branşlarda da gerekli müdahaleler yapılabilmesi için tedbir alındı." dedi.

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Son dakika: Kocaeli Gebze'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
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