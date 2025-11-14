SON DAKİKA: Kokoreç ve midye faciasında flaş gelişme! 2 çocuk ve anne ölmüştü! Ön otopsi raporu tamamlandı

Böcek ailesinin İstanbul yolculuğu 9 Kasım'da başladı. Almanya'da yaşayan Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) ile birlikte saat 16.40'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan giriş yaptı. Aile, herhangi bir yerde durmadan Fatih'teki konaklayacakları otele geçti.
Aile için kritik gün ise 11 Kasım oldu. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, Böcek ailesi sabah 10.08'de otelden ayrıldı. Saat 14.20'de Ortaköy sahilinde bir seyyar tezgahtan midye satın aldılar. Ardından saat 14.40'ta bir işletmeye girerek yemek yediler. Anne ve kız çocuğunun çorba içtiği, aile bireylerinin ayrıca kokoreç, sucuk ve tantuni tükettiği belirlendi. Aile, 15.17'de restorandan ayrıldı. Daha sonra 18.30'da Fatih'te bir dükkândan lokum aldıkları, 18.43'te otele döndükleri tespit edildi.
Sağlık sorunları ertesi gün başladı. 12 Kasım'da saat 11.16'da anne ve baba mide bulantısı ve ishal şikayetleriyle Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. İkisine "diyare ve gastroenterit" tanısı konuldu. Çocuklar da bulantı ve kusma nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavi edildi ve aynı gün 15.40'ta taburcu edildi.
Ailenin durumu gece saatlerinde ağırlaştı. 13 Kasım'da anne Çiğdem Böcek, saat 02.20'de otel merdivenlerinde 112 Acil ile temas kurdu. Ambulans 02.28'de otele ulaştı ve anne 03.00 sıralarında hastaneye sevk edildi. Aynı dakikalarda 3 yaşındaki Masal odada hareketsiz bulundu. Kardeşi Kadir Muhammet ise hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sabah saatlerinde anne Çiğdem Böcek de hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Olay yeri inceleme ekipleri otel odasında çalışma yaptı. Odadan lokum, kusmuk örnekleri ve çeşitli materyaller alınarak laboratuvara gönderildi. Mide ve bağırsak içeriklerinin de soğuk zincirle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına iletildiği açıklandı.
Trajediyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ortaköy'de midye satan seyyar satıcı Yusuf D., ailenin yemek yediği işletmenin sahibi Ercan E., lokum satan Fatih T. ve işletme çalışanı olmak üzere toplam dört kişi "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan sabıkalarının bulunduğu da ortaya çıktı. Gözaltı süreleri bir gün uzatıldı.
Olayın en kritik aşaması ise bugün tamamlanan ön otopsi raporu oldu. Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre, çocuklar Kadir Muhammet ve Masal Böcek'in dış muayenelerinde ölümle uyumlu herhangi bir travmatik bulguya rastlanmadı. Mide dokularında yalnızca hiperemi (kanlanma artışı) görüldü. Anne Çiğdem Böcek'in ön otopsisinde de harici travma bulgusu tespit edilmezken, mide içerisinde yaygın submukozal kanamalar ve yer yer noktasal ülserleşme alanları belirlendi. Kesin ölüm sebebi için ekstra örneklerin alındığı ve laboratuvar analizlerinin sürdüğü aktarıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirterek, tüm numunelerin alındığını, dört kişinin gözaltında olduğunu ve kesin ölüm nedeninin laboratuvar sonuçları sonrası netleşeceğini ifade etti. Baba Servet Böcek'in tedavisi devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili kapsamlı soruşturmayı sürdürüyor.