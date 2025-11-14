SON DAKİKA: Kokoreç ve midye faciasında flaş gelişme! 2 çocuk ve anne ölmüştü! Ön otopsi raporu tamamlandı

Aile için kritik gün ise 11 Kasım oldu. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, Böcek ailesi sabah 10.08'de otelden ayrıldı. Saat 14.20'de Ortaköy sahilinde bir seyyar tezgahtan midye satın aldılar. Ardından saat 14.40'ta bir işletmeye girerek yemek yediler. Anne ve kız çocuğunun çorba içtiği, aile bireylerinin ayrıca kokoreç, sucuk ve tantuni tükettiği belirlendi. Aile, 15.17'de restorandan ayrıldı. Daha sonra 18.30'da Fatih'te bir dükkândan lokum aldıkları, 18.43'te otele döndükleri tespit edildi.