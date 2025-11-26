SON DAKİKA: Kompresörle işkencede yeni gelişme! 3 hastane personeli açığa alındı

Acı olayın ardından Muhammed Kendirci'nin ilk kaldırıldığı Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde görevli 1 hemşire ve 2 temizlik personeli hakkında idari soruşturma başlatıldı.
DELİL NİTELİĞİNDEKİ PANTOLONU ÇÖPE ATTILAR
Personelin, olayda delil niteliği taşıyan ve gence ait olan pantolonu hastane ortamında çöpe attıkları tespit edildi. Bu durum üzerine söz konusu 3 hastane personeli görevden açığa alındı. Aile, açıklamasında delilleri yok etmeye çalışan bu kişilerin de hak ettiği cezayı almasını talep etti.
MARANGOZ ATÖLYESİNDE DEHŞET: ŞAKA SAVUNMASIYLA TUTUKLANDI
Olay, 14 Kasım'da Bozova'daki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddialara göre, 15 yaşındaki lise stajyeri ve çırak Muhammed Kendirci, aynı iş yerinde kalfa olarak çalışan 20 yaşındaki Habip Aksoy (Habip A.) ve kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından etkisiz hale getirildi. Elleri bağlanan çocuğun pantolonu zorla çıkarıldı ve makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi.
Ağır yaralanan Muhammed, sırasıyla Bozova Devlet Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve son olarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Ancak, iç organlarında oluşan ciddi hasar nedeniyle 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habip Aksoy, ilk ifadesinde olayı "şaka amaçlı" yaptığını öne sürdü. İlk etapta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aksoy hakkında, savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Aksoy, yeniden gözaltına alınarak nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ACILI AİLEDEN SERT TEPKİ: "GÖRÜLMEMİŞ BİR İŞKENCEYLE İŞLENEN CİNAYET"
"Biricik oğlumuz Muhammed, eğitim gördüğü lisenin staj öğrencisi olarak gönderildiği ve mobilyacılık eğitimi aldığı atölyede elleri kolları hareket etmeyecek şekilde tutularak... kompresörle basınçlı hava verilmek suretiyle iç organları infilak ettirilip öldürülmüştür. Bugüne kadar hiç görülmemiş ve duyulmamış böyle bir işkenceyle işlenen cinayeti gerçekleştirip adli makamları 'şaka yapmıştık' ifadesiyle yanlış bilgilendirip firar ederek adaletin elinden kurtulabileceğini zanneden fail ve çocuğumuzun ilk kaldırıldığı Bozova Enver Yıldırım Hastanesi'nde pantolonunun temizlikçiler tarafından çöpe atıldığını beyan ederek delilleri yok etmeye çalışanlar hak ettiği cezayı alacaktır.