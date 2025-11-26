SON DAKİKA: Kompresörle işkencede yeni gelişme! 3 hastane personeli açığa alındı

ACILI AİLEDEN SERT TEPKİ: "GÖRÜLMEMİŞ BİR İŞKENCEYLE İŞLENEN CİNAYET"

"Biricik oğlumuz Muhammed, eğitim gördüğü lisenin staj öğrencisi olarak gönderildiği ve mobilyacılık eğitimi aldığı atölyede elleri kolları hareket etmeyecek şekilde tutularak... kompresörle basınçlı hava verilmek suretiyle iç organları infilak ettirilip öldürülmüştür. Bugüne kadar hiç görülmemiş ve duyulmamış böyle bir işkenceyle işlenen cinayeti gerçekleştirip adli makamları 'şaka yapmıştık' ifadesiyle yanlış bilgilendirip firar ederek adaletin elinden kurtulabileceğini zanneden fail ve çocuğumuzun ilk kaldırıldığı Bozova Enver Yıldırım Hastanesi'nde pantolonunun temizlikçiler tarafından çöpe atıldığını beyan ederek delilleri yok etmeye çalışanlar hak ettiği cezayı alacaktır.