Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 30 Kasım 2025 Kandilli ve AFAD son depremler
Giriş Tarihi: 30.11.2025 11:48

Kütahya'da sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe yol açtı. Depremin merkez üssü ve büyüklüğü, hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Peki, Kütahya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde gerçekleşti? İşte 30 Kasım 2025 son depremler listesi…

Kütahya ve çevre illerde hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar AFAD ve Kandilli verilerini araştırmaya başladı. Peki, 30 Kasım 2025 tarihinde Kütahya'da meydana gelen depremin büyüklüğü kaç, merkez üssü neresi? İşte son dakika deprem bilgileri…

SON DAKİKA: KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kütahya'nın Çukurören ilçesinde saat 11.36'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 4.5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

#DEPREMBüyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Gediz (Kütahya)
Tarih:2025-11-30
Saat:11:36:37 TSİ
Enlem:39.03778 N
Boylam:29.7175 E
Derinlik:10.3 km

30 KASIM 2025 KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

