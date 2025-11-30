Son dakika: Kütahya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 30 Kasım 2025 Kandilli ve AFAD son depremler

SON DAKİKA: KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kütahya'nın Çukurören ilçesinde saat 11.36'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 4.5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.