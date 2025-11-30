Son dakika: Kütahya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 30 Kasım 2025 Kandilli ve AFAD son depremler

Kütahya ve çevre illerde hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar AFAD ve Kandilli verilerini araştırmaya başladı. Peki, 30 Kasım 2025 tarihinde Kütahya'da meydana gelen depremin büyüklüğü kaç, merkez üssü neresi? İşte son dakika deprem bilgileri…
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kütahya'nın Çukurören ilçesinde saat 11.36'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 4.5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.
Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.
