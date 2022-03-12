Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Magakent İstanbul kara gömüldü! Fırtına etkisi giderek artıyor...
Giriş Tarihi: 12.3.2022 22:21 Son Güncelleme: 12.3.2022 22:35

SON DAKİKA: Magakent İstanbul kara gömüldü! Fırtına etkisi giderek artıyor...

AA
SON DAKİKA: Magakent İstanbul kara gömüldü! Fırtına etkisi giderek artıyor...

SON DAKİKA HABERLERİ... Meteoroloji günler öncesinden kar yağışı ile ilgili peş peşe son dakika hava durumu uyarılarında bulunmasının ardından İstanbul'da perşembe günü başlayan kar yağışı akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. Aybar kar fırtınası nedeniyle Beşiktaş'tan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden bağlantı yolundaki araçlar yolda kaldı. Alibeyköy Cep Otogarı'nda otobüs çıkışları durduruldu. Magakentte trafik yer yer durma noktasına geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri... Avrupa Yakası'nda TEM, Basın Ekspres, Mahmutbey Gişeleri ve E-5 üzerinde yoğun kar yağışı görülürken, Alibeyköy Cep Otogarı'nda otobüs çıkışları durduruldu.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden bağlantı yolunda seyreden araçlar da şiddetli kar nedeniyle yolda kaldı. Birçok kişi araçlarından inerek, yolda kalan araçları itmeye başladı.

Yağışın artması ve hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yollar buz tuttu. Beşiktaş Balmumcu'da seyir halindeki çok sayıda araç, buz tutan yollarda kaldı.

Kentin turizm merkezlerinden İstiklal Caddesi'nde ise kar yağışına rağmen turist yoğunluğunun fazla olduğu gözlendi.

Anadolu Yakası'nda Ümraniye ilçesinde sürücüler kar nedeniyle otoyolda ilerlemekte zorlandı. E5 Bostancı ve Kadıköy arasında ise trafik durma noktasına geldi.

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SON DAKİKA: Magakent İstanbul kara gömüldü! Fırtına etkisi giderek artıyor...
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