SON DAKİKA: Magakent İstanbul kara gömüldü! Fırtına etkisi giderek artıyor...

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden bağlantı yolunda seyreden araçlar da şiddetli kar nedeniyle yolda kaldı. Birçok kişi araçlarından inerek, yolda kalan araçları itmeye başladı.