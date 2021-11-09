SON DAKİKA | Malatya’da bina çöktü! Malatya Valisi Aydın Baruş’tan ilk açıklama geldi

Son dakika haberleri: Malatya Sıtmapınarı caddesinde 2 katlı bir bina çöktü. Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.
SON DAKİKA: 8 KİŞİ KURTARILDI!
Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 8 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
SON DAKİKA: Malatya'da bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler CANLI YAYIN
ENKAZ ALTINDAN 8 VATANDAŞ ÇIKARILDI
Malatya Valisi Aydın Baruş, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Çöken bina iki katlı bir bina. Olay yerine doğru hareket ettim. Enkazın altından şu ana kadar 8 kişi çıkarıldı. Sağlık durumları iyi.
Binada tamirhane, fırın ve tavuk satışı yapan vir dükkan var. Orada 20 civarından insan olduğu söyleniyor. Olayı araştırıyoruz. Şu anda kurtarma ekiplerimiz müdahale halinde. Hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. İnşallah sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşacağız." ifadelerini kullandı.
Son Dakika: Malatya'da çöken binada arama kurtarma çalışmalarından son görüntüler...