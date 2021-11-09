SON DAKİKA | Malatya’da bina çöktü! Malatya Valisi Aydın Baruş’tan ilk açıklama geldi

Binada tamirhane, fırın ve tavuk satışı yapan vir dükkan var. Orada 20 civarından insan olduğu söyleniyor. Olayı araştırıyoruz. Şu anda kurtarma ekiplerimiz müdahale halinde. Hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. İnşallah sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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