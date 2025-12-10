Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Malatya'da katliam gibi kaza! TIR ile minibüs biribirine girdi! 3 ölü
Giriş Tarihi: 10.12.2025 12:11 Son Güncelleme: 10.12.2025 12:19

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşanan korkunç kaza haberi yürekleri dağladı. Malatya-Ankara kara yolu üzerinde seyir halindeki bir minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Sabah saatlerinde meydana gelen bu feci trafik kazası ile ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

TAHİR AŞKIN KISACIK
Kaza, Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Çayırdüzü mevkiinde, Malatya istikametine doğru ilerleyen araçlar arasında yaşandı. Mustafa Nuri Taşkanat (39) idaresindeki 38 YD 898 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı şeritte ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste büyük hasar oluştu.

MİNİBÜSTE YAŞAMINI YİTİRENLER VE SON DURUM

Malatya'daki tır ve minibüs kazasının ardından olay yerine hızla jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, minibüs sürücüsü Mustafa Nuri Taşkanat (39) ve yolcu olarak bulunan Saadet Taşkanat (66) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Rukiye Sarımermer (47) ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Rukiye Sarımermer de kurtarılamayarak yaşam savaşını kaybetti ve kaza kurbanlarının sayısı üçe yükseldi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden 3 vatandaşın cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yetkililer, Akçadağ'da 3 kişinin öldüğü kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı bir inceleme başlattı. Malatya kara yolundaki bu elim olay, sürücülerin takip mesafesi ve hız limitlerine dikkat etmeleri konusunda bir kez daha uyarı niteliği taşıyor.

