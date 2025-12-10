SON DAKİKA: Malatya’da katliam gibi kaza! TIR ile minibüs biribirine girdi! 3 ölü

MİNİBÜSTE YAŞAMINI YİTİRENLER VE SON DURUM

Malatya'daki tır ve minibüs kazasının ardından olay yerine hızla jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, minibüs sürücüsü Mustafa Nuri Taşkanat (39) ve yolcu olarak bulunan Saadet Taşkanat (66) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Rukiye Sarımermer (47) ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Rukiye Sarımermer de kurtarılamayarak yaşam savaşını kaybetti ve kaza kurbanlarının sayısı üçe yükseldi.