SON DAKİKA... Mardin’de Mehmet-Berna Kaya çifti ile kızları Samyeli canice katledildi! Tutuklu sayısı 2’ye yükseldi: Aileden korkunç iddia!

İFADESİ KAN DONDURDU: ÖNCE EŞİNİ SONRA KIZINI…

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan komşu Mirhan Can, savcılıktaki ifadesinde Mehmet Kaya'ya silahı kendisinin temin ettiğini kabul etti. Mirhan Can, Mehmet Kaya'nın alacak verecek konusunda tehdit edildiğini söylediğini, bu nedenle kendisine silah bulduğunu ifade etti. Mirhan Can ifadesinde, Mehmet Kaya'nın komşusu ve arkadaşı olduğunu belirterek, "Mehmet bana tehdit aldığını söylediği için ona silah temin ettim. Olay saatinde evlerindeydim. Eşiyle tartıştı, eşini öldürdü. Sonra kızını öldürdü. Bana dönerek, 'Bunları kimseye söyleme, yoksa seni de öldürürüm' dedi. Sonra da kendisi intihar etti. Ben de silahı alarak kanalizasyona attım" dediği öğrenildi.