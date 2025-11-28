SON DAKİKA... Mardin’de Mehmet-Berna Kaya çifti ile kızları Samyeli canice katledildi! Tutuklu sayısı 2’ye yükseldi: Aileden korkunç iddia!

SON DAKİKA... Kan donduran olay, 25 Kasım'da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi.
BAŞLARINDAN SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞLER
Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Berna Kaya (33) ile kızı Samyeli Kaya'nın (5) cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın (37) cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.
BOĞUŞMA İZİ, KAPIDA ZORLAMA YOK!
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.
BABA İLE KIZININ ELİNDE NEDEN BARUT İZİ VAR?
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde cansız bedenleri bulunan Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ile kızları Samyeli Kaya'nın ölümüne ilişkin 10 kişilik bir özel ekip kuruldu. Alınan el swapları Diyarbakır Kriminalde incelendi. Baba ve kızının elinde barut izine rastlandı. Öte yandan evde sadece 2 boş kovanın bulunduğu açıklandı.
OLAYDAN BİR GÜN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Turgut Özal Mahallesi'nde Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya birlikte yaşadıkları evde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, Mehmet Kaya'nın olaydan bir gün önce marketten alışveriş yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
CİNAYET SİLAHI KOMŞUDA BULUNDU: SİLAHI O TEMİN ETMİŞ
Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin komşuları Mihran Can, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. Mihran Can işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından 'delil karartmak' suçundan tutuklandı.
İFADESİ KAN DONDURDU: ÖNCE EŞİNİ SONRA KIZINI…
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan komşu Mirhan Can, savcılıktaki ifadesinde Mehmet Kaya'ya silahı kendisinin temin ettiğini kabul etti. Mirhan Can, Mehmet Kaya'nın alacak verecek konusunda tehdit edildiğini söylediğini, bu nedenle kendisine silah bulduğunu ifade etti. Mirhan Can ifadesinde, Mehmet Kaya'nın komşusu ve arkadaşı olduğunu belirterek, "Mehmet bana tehdit aldığını söylediği için ona silah temin ettim. Olay saatinde evlerindeydim. Eşiyle tartıştı, eşini öldürdü. Sonra kızını öldürdü. Bana dönerek, 'Bunları kimseye söyleme, yoksa seni de öldürürüm' dedi. Sonra da kendisi intihar etti. Ben de silahı alarak kanalizasyona attım" dediği öğrenildi.
Olay saatinde Kaya ailesinin evinde bulunduğunu, Mehmet Kaya'nın önce eşiyle başka bir kızla olan ilişkisinden dolayı tartıştığını ve eşi Berna Kaya'yı vurduğunu anlattı. İfadeye göre, Mehmet Kaya daha sonra kızı Samyeli'ni de öldürdü ve ardından komşusu Mihran Can'a dönerek olayla ilgili kimseye konuşmamasını, aksi halde onu da öldüreceğini söyledi. Can, olay sonrası evde bulduğu tabancayı alarak delilleri karartmak amacıyla Ceylanpınar yolunda kanalizasyona attığını söyledi. Mirhan Can, "delil karartmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLU SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Soruşturma kapsamında tutuklu şüpheli Mirhan Can'a yardım ettiği belirlenen V.E. isimli şüphelide gözaltına alındı. V.E.'nin şüpheli ile irtibatının ve delillerin karartılması sürecinde rolü olduğu şüphesiyle tutuklandığı vurgulandı. Böylece ailenin ölümüyle ilgili tutuklu sayısı 2'ye çıktı.
AİLEDEN KORKUNÇ İDDİA: EVDEKİ PARA VE ALTINLAR...
Öte yandan Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya, olaydan sonra kendilerinin de intihardan şüphelendiklerini, ancak yaşanan gelişmelerden sonra kardeşinin ve ailesinin para için öldürüldüğü kanaatine vardıklarını açıkladı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın ulaştığı son bilgi ise şaşkınlık yarattı. Öyle ki Kaya ailesinin yakınları olayın cinayet olabileceğini, evdeki para ve altınların da kayıp olduğunu açıkladı.