Son dakika: Mardin’de özel hastanede patlama! Hastalar tahliye ediliyor...

Büyük bir paniğin yaşandığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastalar başta olmak üzere servislerde yatan hastaların tahliye edildiği öğrenilirken, hasta yakınları ve hastane çalışanların panik görüntüleri fotoğraflara yansıdı. Patlamanın ardından yaralının olup olmadığı öğrenilemedi.







Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz ile beraberindeki il sağlık müdürlüğü ekipleri, tahliye çalışmaları ile hastaların sevk işlerini koordine ettikleri gelen bilgiler arasında.

Mardin'de özel hastanede patlama! Hastalar tahliye ediliyor... | Video



