Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Mardin'de özel hastanede patlama! Hastalar tahliye ediliyor...
Giriş Tarihi: 6.7.2022 17:55 Son Güncelleme: 6.7.2022 18:15

Son dakika: Mardin'de özel hastanede patlama! Hastalar tahliye ediliyor...

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Son dakika: Mardin’de özel hastanede patlama! Hastalar tahliye ediliyor...

Son dakika haberleri...Mardin Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bulunan Özel Mardin Park Hastanesi'nde henüz tam olarak sebebi öğrenilemeyen bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından hastanenin ısıtma - soğutma sistemleri ile elektrik aksanında yangın çıktı. Siyah dumanların yükseldiği Hastanenin arka bölümündeki yangına Mardin Büyükşehir İtfaiye ekipleri müdahele ediyor. Hastane tamamen tahliye edildi. SÖndürme çalışmaları sürüyor.

Büyük bir paniğin yaşandığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastalar başta olmak üzere servislerde yatan hastaların tahliye edildiği öğrenilirken, hasta yakınları ve hastane çalışanların panik görüntüleri fotoğraflara yansıdı. Patlamanın ardından yaralının olup olmadığı öğrenilemedi.



Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz ile beraberindeki il sağlık müdürlüğü ekipleri, tahliye çalışmaları ile hastaların sevk işlerini koordine ettikleri gelen bilgiler arasında.

Mardin'de özel hastanede patlama! Hastalar tahliye ediliyor... | Video


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Son dakika: Mardin'de özel hastanede patlama! Hastalar tahliye ediliyor...
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