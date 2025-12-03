SON DAKİKA | Memur ve emekli memurlara zam için 5. ipucu! İşte polis, öğretmen, doktor ve hemşire için maaş tablosu

Kamuda çalışan milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşına yeni yılda yapılacak zam için geri sayım hızla sürüyor. 2026 yılında yapılacak zammın belli olması için TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları kaldı. Bugün açıklanacak Kasım ayı TÜFE istatistikleriyle memur ve memur emeklisinin maaşına yapılacak 5. zam oranı da belli olacak.
Peki memur ve memur emeklisi maaşı kaç TL olacak? Piyasalarda enflasyon beklentileri neler? Polis, öğretmen, vaiz, hemşire, emekli sandığı, ne kadar maaş alacak? İşte ayrıntılar...
ENFLASYONDA 5. ORAN BELLİ OLUYOR
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında yüzde 3,23, ekim ayında ise 2.55 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 32.87 olmuştu.
Ekim ayı enflasyon rakamıyla 4. zam oranı belli olurken, Kasım ayı enflasyon verileriyle 5. zam oranı da belli olacak.
MİLYONLAR SAAT 10.00'A KİLİTLENDİ
Türkiye'de milyonlarca kişinin tüm dikkati, 2026 yılı zam oranını belirleyecek enflasyon verilerine çevrildi. Kasım ayı enflasyon (TÜFE) rakamları TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklayacak. Geriye sadece Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamı kalacak.
MEMURLAR TEMMUZ'DA YÜZDE 16'YA YAKIN ZAM ALDI
Memur ve emekli memurlar 2025'in yılın ilk yarısında oluşan yüzde 10,57'lik enflasyon farkı ve toplu sözleşme kaynaklı yüzde 5 ilave zam oranıyla Temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam aldı.
Böylelikle aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.
4 AYLIK VERİLERE GÖRE ZAM HESABI
Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 oldu. Memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 şeklinde hesaplandı.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin 33 ekonomistin katıldığı AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e inmesi bekleniyor.
Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ ZAM HESABI
Ekonomistlerin tahminlerine göre Kasım ayı için gerçekleşmesi beklenen 1,31'lik TÜFE oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,69 olacak.
Memur ve memur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 6,37 olacak. Yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile memur ve memur emeklilerine yapılacak toplam zam oranı yüzde 18,07 olacak.
Yeni zam tablosuna göre en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 59 bin 947 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 26 bin 910 TL'ye yükselecek.
Kasım ayı enflasyon beklentilerine göre yeni zam hesabı:
• Toplam enflasyon: %12
• 5 aylık oluşacak enflasyon farkı: 6,67
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Toplam kümülatif zam: yüzde 18,4
5 AYLIK VERİLERE GÖRE ZAM TABLOSU
İşte 5 aylık enflasyon beklentilerine göre polis, öğretmen, hemşire, doktor için yeni zam tablosu...