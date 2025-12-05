SON DAKİKA | Meteoroloji o iller için alarm verdi: Kuvvetli sağanak ve lodos kapıda! 2 gün sürecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın güneyi, Ege ve Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Yağışların kıyı bölgelerinde çok kuvvetli olması beklenirken, sel ve su baskınına karşı uyarılarda bulunuldu. Bölgelerde lodos da etkili olacak.
FIRTINA ÇOK KUVVETLİ GELİYOR
MGM'den yapılan uyarıda, Güney Ege'de rüzgarın, yarın (05.12.2025) gece ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, güneyi yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın yarın (05.12.2025) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklendiği belirtildi.
BATI AKDENİZ'DE ETKİLECENEK
Batı Akdeniz'de rüzgarın, yarın (05.12.2025) sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Cumartesi (06.12.2025) günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneybatı kesimlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yeni yağışlı sisteme bağlı olarak, yarın (Cuma) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Antalya ve Muğla il geneli, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli (21-60 kg/m2), Muğla'nın kıyı şeridinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun batısının yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile akşam ve gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, kıyı ilçelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin güneybatısının, akşam saatlerinde genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu
NEVŞEHİR °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
RİZE °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batısının yağmur, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KARS °C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
VAN °C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin, gece saatlerinde bölgenin batısı ile Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Güney Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına; Doğu Akdeniz'de fırtına; Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu yer yer 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı akşam yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 6 ila 8, güneyi yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, güneyi 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, yer yer 9; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, gece yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, batısı 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.