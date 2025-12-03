SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak yağış kapıda! O tarihlerde şemsiyesiz dışarı çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan son tahmin haritaları, Türkiye'nin büyük bir bölümünün batıdan giriş yapan güçlü bir yağışlı sistemin etkisi altına girdiğini gösteriyor. Kıyı şeritlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültüsü beklenirken, iç ve doğu kesimlerde ise yoğun kar yağışı ve buzlanma riski yüksek. Bu durum, hafta sonu boyunca ülke genelinde ulaşım ve günlük hayatı olumsuz etkileme potansiyeli taşıyor.
KIYI ŞERİDİNDE ANİ SEL VE YILDIRIM RİSKİ
Yağışlı sistemin en şiddetli etkileri Ege ve Akdeniz kıyılarında hissedilecek. Özellikle Cuma günü (5 Aralık) itibarıyla Muğla ve Antalya çevresindeki kıyı şeritleri, gün boyunca etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Cumartesi (6 Aralık) günü de şiddetini koruyacak bu sağanaklar, ani sel ve su baskınları ile yıldırım düşmesi gibi tehlikeler yaratabilir. Ayrıca, Batı Karadeniz ve Ege'nin iç kesimlerinde de yer yer sağanak yağışlar görülecek.
İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE YOĞUN KAR VE BUZLANMA TEHLİKESİ
Yağış getiren hava kütlesi iç bölgelere ilerlerken, sıcaklıklar hızla düşecek ve yağışın karakteri değişecek. Cumartesi (6 Aralık) gününden itibaren İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur, yerini karla karışık yağmura ve kara bırakmaya başlayacak. Pazar (7 Aralık) günü ise soğuk hava dalgası zirveye ulaşacak. Bu tarihte İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve tüm Doğu Anadolu, yoğun kar yağışı ve sıfırın altındaki sıcaklıklarla mücadele edecek.
75 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre perşembe gününden itibaren sağanak yağışlar bölge bölge başlayacak hafta sonu yurdun tamamında etkisini artıracak. Pazar günü İstanbul ve Ankara dahil 75 ilde sağanak yağış etkili olacak. Ardahan, Kars ve Ağrı illerinde kar yağışı beklenmekte.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Bu hafta hava durumu sistemi, kıyı şehirleri olan İstanbul ve İzmir'de başlarken, iç kesimdeki Ankara'ya daha geç ulaşıyor. Çarşamba sabahı (3 Aralık) her üç şehirde de sisli veya puslu bir hava hakim olacak. Öğleden sonra sisin dağılmasıyla hava az bulutlu hale gelecek. İzmir, Perşembe'den (4 Aralık) itibaren sağanak yağışların ve gök gürültülü sağanakların etkisine girerken, İstanbul'da yağışlar Cuma günü (5 Aralık) başlayacak ve hafta sonu boyunca devam edecek. Ankara ise, Cuma günü açık ve az bulutlu kalmaya devam ederken, Cumartesi (6 Aralık) günü yağmura ve Pazar (7 Aralık) günü ise sıcaklık düşüşüyle birlikte karla karışık yağmur veya kar yağışına dönecek. Böylece kıyı bölgelerinde şiddetli yağmur ve sağanaklar etkili olurken, Ankara'da hafta sonu kış şartları başlayacak.
ANKARA'YA YILIN İLK KARI YAĞDI!
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte özellikle ilçenin yüksek bölümleri beyaza büründü. Mevsimin ilk karı, başta Kirazlı, Üreğil ve çevredeki yaylalarda etkisini gösterdi.
Kar yağışını gören vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Yetkililer, yüksek kesimlerde kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam edebileceğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Kar yağışının ardından bölge adeta kartpostallık görüntülere sahne oldu.
İSTANBUL'DA KAR VE YAĞMUR VAR MI?
Kentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü belirtildi. İstanbul'da hafta sonuna kadar yağış beklenmezken cumartesi ve pazar günü kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.
ULAŞIM VE GÜNLÜK HAYAT İÇİN KRİTİK UYARILAR
Pazar günü (7 Aralık) İç ve Doğu Anadolu'da beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma/don olayları, karayolu ulaşımında ciddi aksamalara neden olabilir. Bu bölgelerde yola çıkacak sürücülerin kış lastiği, zincir ve çekme halatı gibi ekipmanları yanlarında bulundurmaları hayati önem taşıyor. Öte yandan, Ege ve Akdeniz'deki sel riski nedeniyle dere yatakları ve su birikintisi oluşabilecek bölgelerden uzak durulması gerekiyor. Vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün anlık uyarılarını düzenli olarak takip etmeleri tavsiye edilmektedir.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
3 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA
Çarşamba günü Türkiye genelinde sisli ve puslu bir hava hakim görünüyor. Marmara ve Ege'nin büyük bir bölümü, İç Anadolu'nun batısı ve Karadeniz kıyıları sabah saatlerinde sis veya pus ile uyanabilir. Sıcaklıklar kıyı kesimlerde yüksek seyrederken (Örneğin Akdeniz'in güneyinde 23 dereceye kadar), iç kesimlerde özellikle gece ve sabah saatlerinde donma noktasına yakın veya altında olabilir. Doğu Anadolu Bölgesi'nde en yüksek sıcaklıklar tek hanelerde, bazı yerlerde sıfırın altında 4 dereceye kadar düşüyor. Genel olarak güneşli ve sisli bir gün bekleniyor.
4 ARALIK 2025 PERŞEMBE
Perşembe günü de sis ve pus etkisini sürdürüyor. Özellikle Trakya, Marmara'nın güneyi, Ege'nin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun bir kısmı yine sisli. Ancak ülkenin batı bölgelerinde, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülmeye başlıyor. Antalya çevresinde 21 derece, Ege kıyılarında 15-17 derece civarında sıcaklıklar bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hava durumu çoğunlukla açık ve az bulutlu devam ediyor, ancak sıcaklıklar düşük.
5 ARALIK 2025 CUMA
Cuma günü, ülkenin batı ve güney kesimlerindeki yağışlı hava artarak devam ediyor. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Batı Karadeniz'in bazı bölgelerinde sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili. Özellikle güney kıyılarında (Muğla ve Antalya çevresi) sıcaklıklar hala 20 derecenin üzerinde seyrediyor. İç kesimlerde sis etkisini azaltırken, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da az bulutlu bir hava ve düşük sıcaklıklar hakim. Karlı hava ise yalnızca Doğu Anadolu'nun en doğu ucunda (Kars-Ardahan civarı) sıfırın altındaki sıcaklıklarla birlikte kendini gösteriyor.
6 ARALIK 2025 CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk günü olan Cumartesi, ülkenin büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisine giriyor. Batıdan başlayarak Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz'in büyük bir kısmı ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur/sağanak yağışlar bekleniyor. Yüksek kesimlerde ve Doğu Anadolu'da sıcaklık düşüşüyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı (özellikle iç ve doğu bölgelerde) kendini gösteriyor. Sıcaklıklar genel olarak bir önceki güne göre birkaç derece düşüyor, ancak Akdeniz kıyılarında hala 22 derece gibi yüksek değerler görülebiliyor.
7 ARALIK 2025 PAZAR
Pazar günü, yağışlı ve soğuk hava tüm Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Batı ve güney kıyılarındaki yağmur devam ederken, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı daha geniş bir alanda bekleniyor. Sıcaklıklar Cumartesi gününe göre belirgin şekilde düşüyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kesimlerde kar yağışı ve sıfırın altındaki değerler (Erzurum-Kars civarında en yüksek -1 derece) görülüyor. Genel olarak soğuk bir Pazar günü beklenirken, Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar hala 15-17 derece civarında.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH
Türkiye genelinde yoğun sis ve sisli bir hava bekleniyor. Ülkenin neredeyse tamamı, özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir bölümü sisli olarak güne başlayacak. Bu durum, görüş mesafesini olumsuz etkileyebileceğinden özellikle karayolu ulaşımında dikkatli olunması gerekebilir. Kıyı bölgelerinde (Akdeniz ve Güneydoğu'nun batı kısımları) yer yer az bulutlu veya güneşli hava da görülüyor.
ÖĞLE
Öğle saatlerine gelindiğinde, güneş sisin etkisini büyük ölçüde kırıyor. Türkiye'nin büyük bir bölümünde açık, az bulutlu veya parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın Trakya bölgesi, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz dahil olmak üzere birçok ilde güneşli ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise parçalı bulutlu bir hava varlığını sürdürüyor.
AKŞAM
Akşam saatlerinde hava durumu genel olarak açık ve az bulutlu devam ediyor. Sis, ilk haritadaki kadar yoğun olmasa da, akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun orta ve doğu bölgelerinde yer yer bulutlu ve puslu bir hava görünüyor. Ülkenin büyük bir kısmı güneşli bir günün ardından az bulutlu ve açık bir geceye geçiş yapıyor.
GECE
Perşembe'ye geçiş yaptığımız bu ilk altı saatlik dilimde, sis ve pus tekrar etkili olmaya başlıyor. Özellikle Marmara'nın kuzeybatısı (Edirne, Kırklareli), Çanakkale, Bursa, ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin geniş bir kısmı (Erzurum, Ağrı, Van, Muş çevresi) pus ve sisin etkisi altında. Ülkenin geri kalanında, özellikle Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümünde az bulutlu veya güneşli bir gece/sabah erken saati bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 7°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 12°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, zamanla kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan; Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğu, öğleden sonra güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.