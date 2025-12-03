SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak yağış kapıda! O tarihlerde şemsiyesiz dışarı çıkmayın!

İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta hava durumu sistemi, kıyı şehirleri olan İstanbul ve İzmir'de başlarken, iç kesimdeki Ankara'ya daha geç ulaşıyor. Çarşamba sabahı (3 Aralık) her üç şehirde de sisli veya puslu bir hava hakim olacak. Öğleden sonra sisin dağılmasıyla hava az bulutlu hale gelecek. İzmir, Perşembe'den (4 Aralık) itibaren sağanak yağışların ve gök gürültülü sağanakların etkisine girerken, İstanbul'da yağışlar Cuma günü (5 Aralık) başlayacak ve hafta sonu boyunca devam edecek. Ankara ise, Cuma günü açık ve az bulutlu kalmaya devam ederken, Cumartesi (6 Aralık) günü yağmura ve Pazar (7 Aralık) günü ise sıcaklık düşüşüyle birlikte karla karışık yağmur veya kar yağışına dönecek. Böylece kıyı bölgelerinde şiddetli yağmur ve sağanaklar etkili olurken, Ankara'da hafta sonu kış şartları başlayacak.