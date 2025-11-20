SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Pastırma sıcakları sürüyor! Termometreler 31 dereceyi görecek

22 KASIM 2025 CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk günü olan Cumartesi, Türkiye'nin büyük bir bölümünde güneşli ve ılık bir hava vaat ediyor. Ege ve Akdeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun batı ve güney kesimleri açık ve güneşli, sıcaklıklar 24 ile 29 dereceye kadar çıkıyor. Akdeniz'in güneybatı kesimlerinde en yüksek sıcaklık 31 derece olarak tahmin ediliyor. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde ise hava genellikle parçalı bulutlu. Doğu Anadolu'da ise parçalı bulutlu ve yer yer hafif yağışlı bir hava bekleniyor, buradaki sıcaklıklar 16 ile 23 derece civarında seyrediyor. Gece sıcaklıkları genel olarak 4 ile 10 derece arasında, ancak doğu kesimlerde daha düşük olabilir.