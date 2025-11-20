SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Pastırma sıcakları sürüyor! Termometreler 31 dereceyi görecek

Haftalık tahminlere baktıldığında, özellikle Cuma ve Cumartesi günleri Ege ve Akdeniz kıyıları rekor sıcaklıklara hazırlanıyor. 22 Kasım Cumartesi günü, Akdeniz Bölgesi'nin güneybatı kesimlerinde hava sıcaklığının 31 dereceye ulaşması bekleniyor. Muğla, Antalya ve Adana gibi illerde ise sıcaklıklar 28 ile 29 derece arasında seyredecek. Bu yüksek değerler, Kasım ayında denize girme fırsatı arayanlar için ideal koşullar yaratıyor. İzmir hava durumu da bu ılıman havadan payını alıyor; bölgede sıcaklıklar 23-24 derece bandında kalacak.
İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE ILIK HAVA
Yüksek sıcaklıklar sadece kıyı şeritleriyle sınırlı kalmıyor. İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde de sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde. Başkent Ankara hava durumu Perşembe günü en yüksek 17 derece civarında seyrederken, hafta sonuna doğru bu değerler daha da yükselecek. Doğu illerimizde, Erzurum ve Kars gibi soğuk iklimiyle bilinen yerlerde bile gündüz sıcaklıkları 12 ile 19 derece arasında ölçülerek, bölgedeki kış şartlarının geciktiğini gösteriyor. İstanbul sıcaklık tahmini ise tüm hafta boyunca 18-21 derece arasında kalarak açık ve ılık bir hava vaat ediyor.
GECE SOĞUKLARINA DİKKAT: GÜNDÜZ YAZ, GECE KIŞ DERECELERİ
Gündüz sıcaklıkları yüzümüzü güldürse de, gece ve sabah erken saatlerde sıcaklıklar hızla düşerek keskin bir kontrast yaratıyor. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, İç ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde hava sıcaklıkları 0 ila 5 derece aralığına inerek don tehlikesine yol açıyor. Meteoroloji uyarısı ile çiftçilerin ve sürücülerin bu keskin sıcaklık düşüşlerine karşı önlem alması gerekiyor. Gündüz 30 derecelik havayı yaşayanlar, gece battaniyeye ihtiyaç duyabilirler.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Türkiye'nin üç büyük metropolünde hava sıcaklıkları Kasım ayının ortasına göre oldukça ılık seyrediyor ve vatandaşlar adeta bahar havası yaşıyor. Başkent Ankara hava durumu Perşembe günü en yüksek 17 derece civarında seyrederken, bu sıcaklık hafta sonuna doğru daha da yükselecek; ancak geceleri sıfır dereceye yakın bir serinlik yaşanacağı için Ankaralıların katmanlı giysiler tercih etmesi gerekiyor. İstanbul sıcaklık tahmini, hafta boyunca 18 ile 21 derece arasında kalarak açık ve parçalı bulutlu ılık bir hava vaat ediyor; İstanbulluların tek dikkat etmesi gereken nokta, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saatlerinde oluşabilecek yerel sis hadisesi. Ege'nin incisi İzmir hava durumu ise en yüksek 23-24 derece civarında seyrederek en sıcak metropollerden biri olacak; İzmirliler, hafif yağış ihtimali bulunan kıyı bölgeleri dışında güneşli ve ılık havanın tadını çıkarabilecekler.
HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?
Tahminlerimize göre, bu yüksek hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar etkili olacak. Ancak 24 Kasım Pazartesi gününden itibaren, özellikle kuzey ve batı bölgelerde serinleme bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıklar 15-16 derece bandına inerek, mevsimine daha uygun bir havaya dönecek. Türkiye genelinde kışlıkları hazırlamak için Pazartesi günü iyi bir başlangıç olabilir.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
20 KASIM 2025 PERŞEMBE
Perşembe günü Türkiye genelinde halkalı güneşli veya parçalı bulutlu bir hava hakim. Batı ve güney kıyı şeritleri (özellikle Ege ve Akdeniz'in batısı) genel olarak güneşli ve sıcaklıklar 20 ile 24 derece arasında seyrediyor. İç Anadolu'nun büyük bir kısmında ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise parçalı bulutlu ve yer yer hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Karadeniz Bölgesi'nde ise sahil kesimlerinde yağmurlu bir görünüm var. En yüksek sıcaklıklar batı ve güneyde 26 dereceye ulaşırken, doğu bölgelerde 12 ile 19 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise genellikle 0 ile 5 derece arasında değişerek yer yer don tehlikesine işaret ediyor.
21 KASIM 2025 CUMA
Cuma günü genel olarak Perşembe gününe benzer bir hava durumu gözlemleniyor ancak sıcaklıklar bir miktar yükseliyor. Batı bölgelerde hava güneşli ve sıcaklıklar 22 ile 25 derece aralığında. Marmara ve Karadeniz'in bazı iç bölgelerinde parçalı bulutlu hava hakim. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise parçalı bulutlu ve yine bazı illerde hafif yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 20 derece ve üzerinde seyrederken, en yüksek sıcaklık 29 derece ile Muğla ve civarında görülüyor. Gece sıcaklıkları 0 ile 5 derece arasında kalarak doğu bölgelerde soğuk etkisini sürdürüyor.
22 KASIM 2025 CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk günü olan Cumartesi, Türkiye'nin büyük bir bölümünde güneşli ve ılık bir hava vaat ediyor. Ege ve Akdeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun batı ve güney kesimleri açık ve güneşli, sıcaklıklar 24 ile 29 dereceye kadar çıkıyor. Akdeniz'in güneybatı kesimlerinde en yüksek sıcaklık 31 derece olarak tahmin ediliyor. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde ise hava genellikle parçalı bulutlu. Doğu Anadolu'da ise parçalı bulutlu ve yer yer hafif yağışlı bir hava bekleniyor, buradaki sıcaklıklar 16 ile 23 derece civarında seyrediyor. Gece sıcaklıkları genel olarak 4 ile 10 derece arasında, ancak doğu kesimlerde daha düşük olabilir.
23 KASIM 2025 PAZAR
Pazar günü, önceki günlere göre yağışlı alanlar artıyor ve genel bir serinleme eğilimi başlıyor. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışlar bekleniyor. Batı bölgelerde hava hala parçalı bulutlu veya güneşli ve sıcaklıklar 20 ile 25 derece arasında. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da da hava güneşli ve sıcak. Ancak, kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar düşerek en yüksek 12 ile 22 derece aralığında. Batı ve güney bölgelerdeki yüksek sıcaklıklar (28 dereceye kadar) haftanın son günü olmasına rağmen devam ediyor.
24 KASIM 2025 PAZARTESİ
Yeni haftanın başlangıcı olan Pazartesi günü, yağışlar batı bölgelere doğru kayıyor ve genel olarak serinleme devam ediyor. Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yağışlı bir hava bekleniyor. Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde ve Akdeniz Bölgesi'nde ise hava parçalı bulutlu ve yer yer hafif yağışlı. İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise hava parçalı bulutlu ve soğuk. Sıcaklıklar genel olarak düşüşte; İstanbul'da en yüksek 16 derece, Ankara'da 18 derece ve İzmir'de 19 derece civarında. Güneydoğu Anadolu hala 20 derece civarında ılık kalıyor. Gece sıcaklıkları 0 ile 5 derece aralığında seyrederek, özellikle doğuda don tehlikesini beraberinde getiriyor.
BUGÜN HAVA DURUMU
SABAH (06:00-12:00 TSİ)
Sabah saatlerinde Türkiye'nin büyük bir bölümü parçalı bulutlu veya çok bulutlu bir havayla güne başlıyor. İç bölgelerde, özellikle İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sis bekleniyor. Marmara Bölgesi'nin kuzeybatı kıyıları (Edirne, Kırklareli, Çanakkale) şiddetli rüzgar etkisinde (30-50 km/saat). Bu bölgelerde ve Muğla kıyı şeridinde hafif yağışlar da görülüyor. Ülkenin güneydoğu kesimleri ve Akdeniz kıyıları genel olarak güneşli veya az bulutlu.
ÖĞL E (12:00-18:00 TSİ)
Öğle saatlerine gelindiğinde hava durumu genel olarak istikrarını koruyor; güneşli ve parçalı bulutlu bir görünüm hakim. Sis hadiseleri büyük ölçüde dağılmış. Marmara'nın kuzeybatısında hala şiddetli rüzgar (30-50 km/saat) etkisini sürdürüyor. Yağışlar sadece Muğla ve civarındaki güney Ege kıyılarında ve Marmara'nın en kuzeybatı ucunda devam ediyor. Diğer bölgeler genellikle parçalı bulutlu ve güneşli, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun iç kesimleri ise çok bulutlu.
A KŞAM (18:00-24:00 TSİ)
Akşam saatlerinde hava durumu genel olarak parçalı bulutlu ve az bulutlu olarak değişiyor. Şiddetli rüzgar ve yağışlar haritada gösterilmiyor. Ülkenin büyük bir bölümünde güneşli veya parçalı bulutlu bir hava hakim, bu da akşam saatlerinin nispeten açık geçeceğine işaret ediyor. Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri ve İç Anadolu'nun doğu kesimleri çok bulutlu kalmaya devam ediyor.
GECE (00:00-06:00 TSİ)
Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte sis hadiseleri yeniden ortaya çıkıyor. Marmara'nın iç ve güney kesimleri, İç Anadolu'nun batı ve orta bölgeleri, Karadeniz'in iç ve orta kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı bölgelerinde yoğun sis bekleniyor. Kıyı şeritleri ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümü ise parçalı bulutlu veya az bulutlu geçiyor. Gece saatlerinde sis nedeniyle özellikle kara yollarında görüş mesafesinin düşmesine dikkat etmek gerekebilir.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
H AVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının biraz artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya Kesimi'nde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu