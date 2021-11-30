Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan, tarih verip uyardı! İstanbullular dikkat...
Giriş Tarihi: 30.11.2021 03:22

Son dakika: Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan, tarih verip uyardı! İstanbullular dikkat...

Halil İbrahim Ülkü Halil İbrahim Ülkü
Son dakika: Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan, tarih verip uyardı! İstanbullular dikkat...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu ve sarı kodlu uyarılarının ardından fırtına ve lodos, İstanbul' da etkisini göstermeye başladı. Şiddetli lodos nedeniyle bazı apartmanların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtına ve lodosun yarın da etkisini sürdürmesi beklenirken, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, hava durumu ile ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Kuvvetli rüzgarın tüm hafta boyunca Marmara Bölgesi'de etkisini sürdürebileceğini belirten Deniz Demirhan, İstanbul için hafta sonuna dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulundu. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları.

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler önceden yaptığı uyarıların ardından lodos fırtınası İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İstanbul'u esir alan ve hayatı felç eden lodos faciasında şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Kuvvetli fırtına ve lodosun yarın da etkisini sürdürmesi beklenirken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, hava durumu ile ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: İSTANBUL İÇİN FLAŞ UYARI! HAFTA SONUNA DİKKAT

Yukarı seviyede yaklaşık 5000 metredeki alçak basıncın etkisiyle Salı günü Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç tüm yurtta kuvvetli sağanak yağmur, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek bölgelerde karla karışık yağmur olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Deniz Demirhan, "Ege, Akdeniz ve Trakya'nın batısında gökgürültülü sağanak yağış su baskını ve sel ihtimalini artırmaktadır. Ayrıca bu bölgelerde yıldırım kaynaklı elektrik arızalarına da rastlanabilir. Çarşamba akşam saatleri itibariyle İstanbul'da Avrupa yakasında yağmurun hafiflemesi, Anadolu yakasında devam etmesi ve perşembe-cuma günleri ise İstanbul'da yağışın ara vermesi beklenmektedir. Ancak ardından perşembe öğleden sonra saatlerde yağışın İstanbul genelinde başlaması beklenmektedir. hafta sonu da İstanbul'da kuvvetli sağanak yağışa bağlı su baskınları görülme ihtimali yüksektir." ifadelerini kullandı.

"KUVVETLİ RÜZGAR TÜM HAFTA BOYUNCA ETKİSİNİ SÜRDÜREBİLİR"

Prof. Dr. Deniz Demirhan, kuvvetli rüzgarın tüm hafta boyunca Marmara Bölgesi'de etkisini sürdürebileceğini ifade etti.

Demirhan, "Kuvvetli rüzgar tüm hafta boyunca etkisini Marmara Bölgesi'nde devam ettirebilir. Marmara bölgesinde tüm hafta boyunca kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçmalara, ağaçların dallarını kırılmadı hatta zayıf gövdeli ağaçların kırılması sebebiyle yaralanmalarla karşılaşılabilir. Salı öğlen saatlerine kadar Marmara bölgesinde rüzgar hızı 60-70km/s civarına ulaşabilir. Haftasonuna kadar da rüzgarın 50 km/s civarında olması ihtimali vardır." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan asgari ücret 2022 için flaş açıklama! ‘Söz konusu olmaz’
Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kim kazandı? Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu, adaylar kimler ve kazanan isim kim?
Son dakika: 400 dolarlık casus DEVA Partili Gürcan tutuklandı!
Son dakika: Valiliklerden peş peşe açıklamalar! 9 ilde eğitime lodos engeli
SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi: | İstanbul’da korkunç olay: Doktor İrem Büşra Üngül’ün feci sonu!
Son dakika: CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen sabah.com.tr'ye konuştu: Onları sokağa çıkamaz hale getireceğim
Asıl hedef Türkiye mi? Coşkun Başbuğ, Biden'ın sözlerini hatırlatarak açıkladı: ABD, Rusya'yı abluka altına almak istiyor
Real Madrid'de 2. Ramos vakası! Luka Modric'i Manchester City kapıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan, tarih verip uyardı! İstanbullular dikkat...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA