SON DAKİKA… Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava geliyor: İstanbul dahil 9 il için alarm verildi!

İSTANBUL İÇİN PEŞ PEŞE UYARI: SICAKLIKLAR DÜŞECEK!

Öte yandan İstanbul için de son dakika hava durumu tahmini yapıldı. Öyle ki meteoroloji uzmanlarından alınan bilgiye göre İstanbul'un hafta sonu Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği vurgulandı. İstanbul'da hafta boyunca 16-19 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, bu geceden itibaren düşmeye başlayarak 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor.

İstanbul'da yağışların pazar günü saat 10.00'dan itibaren kent genelinde etkisini artırması, aralıklarla esen fırtınayla pazartesi sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.