Son dakika: Meteoroloji’den toz taşınımı uyarısı! Kuzey Afrika’dan yarın geliyor... 28 il için alarm

FIRTINA 60-80 KM HIZINDA OLACAK

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Trakya'nın batısı ile kıyı Ege'de, cuma günü ise Marmara ve Ege Bölgesi geneli ile Batı Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve bazen fırtına şeklinde (60-80 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.