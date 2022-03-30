Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı! Kuzey Afrika'dan yarın geliyor... 28 il için alarm
Giriş Tarihi: 30.3.2022 15:30 Son Güncelleme: 30.3.2022 15:36

Son dakika: Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı! Kuzey Afrika'dan yarın geliyor... 28 il için alarm

Son dakika: Meteoroloji’den toz taşınımı uyarısı! Kuzey Afrika’dan yarın geliyor... 28 il için alarm

Son dakika Meteoroloji hava durumu raporu çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı geliyor. Yarına dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar, fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğini bildirdi. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 28 il için sarı kodlu alarm var. İşte son dakika hava durumu bilgisinin ayrıntıları...

Son dakika Meteoroloji hava durumu haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar, fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğini bildirdi.

FIRTINA 60-80 KM HIZINDA OLACAK

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Trakya'nın batısı ile kıyı Ege'de, cuma günü ise Marmara ve Ege Bölgesi geneli ile Batı Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve bazen fırtına şeklinde (60-80 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

DOĞALGAZ, SOBA ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT!

Rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

YARIN VE CUMA ETKİLİ OLACAK

Öte yandan, perşembe ve cuma günleri, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

KAYNAK: KUZEY AFRİKA

Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin, Avrupa üzerine hareketiyle birlikte Türkiye'nin batı kesimlerinde özellikle yüksek seviyelerde görülmesi beklenen toz taşınımının, yarın Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde hafif, Suriye sınırına yakın kesimlerde ise orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ AZALACAK, ÇAMUR YAĞABİLİR

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

28 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı yaptığı iller: Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Kars, Kırklareli, Malatya, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Ardahan, Iğdır.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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Son dakika: Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı! Kuzey Afrika'dan yarın geliyor... 28 il için alarm
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